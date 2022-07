Incidente mortale sulla SP 349 del Costo

Cogollo del Cengio, ore 24:00 circa di venerdì 15 luglio.

Un uomo alla guida di motociclo Triumph, con a bordo una donna, stava percorrendo la S.P. 349 “del Costo”, con direzione di marcia verso l’Altopiano dei 7 Comuni.

Tra il secondo ed il terzo tornante, al km. 83,500 circa, per cause in corso di accertamento il motociclista perdeva il controllo del mezzo in una curva sinistrorsa, collidendo contro il guard rail posto sulla parte destra della carreggiata.

A seguito dell’urto la donna trasportata decedeva sul colpo, mentre il conducente veniva trasportato, in codice rosso, all’ospedale di Santorso.

La donna deceduta veniva poi identificata in FILIPPI Vanessa, 29enne già residente a Thiene (VI).

Il mezzo ed i caschi venivano sequestrati a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.

A causa della particolarità del tratto stradale interessato, per i rilievi e la regolazione traffico si è reso necessario l’intervento di 3 pattuglie delle polizie locali convenzionate di Schio e Thiene, coadiuvate da Carabinieri e Vigili del Fuoco.