Incidente mortale a San Pietro in Gù

Poco dopo le 6, di lunedì,

i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada SS 53 in via Guglielmo Marconi, davanti la stazione ferroviaria a San Pietro in Gu per un incidente frontale tra un furgone e un camion a rimorchio.

Deceduti l’autista e il passeggero del mezzo più leggero.

I pompieri arrivati da Cittadella, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal furgone finito nel fossato a bordo strada le due persone.

Purtroppo nonostante i soccorsi, il medico del SUEM ha solo potuto constatare la morte dei due uomini di origine straniera di 28 e 36 anni.

Illeso l’autista del mezzo pesante.

Durante i soccorsi il traffico è rimasto bloccato. Sul poso le forze dell’ordine per deviare il traffico ed effettuare i rilievi per determinare le cause del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.