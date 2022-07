Il Sindaco Giampi Michelusi nomina la nuova Giunta

Dopo il ballottaggio dello scorso 26 giugno

che ha assegnato la vittoria della competizione elettorale a Giampi Michelusi, Sindaco di Thiene per i prossimi cinque anni, è stata ora costituita anche la nuova squadra di Assessori che affiancherà il primo cittadino nel governo della Città.

Con una riconferma e tre assessori in quota rosa, la nuova Giunta di Michelusi è, inoltre, affiancata da quattro Consiglieri delegati, tre uomini e una donna.

Nel provvedimento, datato 7 luglio 2022, si leggono dunque, come assessori, i nomi di Anna Maria Savio, candidata premiata dal maggior numero di preferenze ottenute e alla quale va la nomina a vice Sindaco, Marina Maino, Ludovica Sartore, Edoardo Zampese e Nazzareno Zavagnin.

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Comunale il provvedimento di nomina contiene anche la delega di alcune funzioni a Consiglieri Comunali e, nello specifico, a Carlo Gecchelin, Nicoletta Panozzo, Abramo Tognato e Alberto Vecelli.

«A conclusione di questa lunga campagna elettorale, – è il commento del Sindaco, Giampi Michelusi – desidero ringraziare tutti i candidati consiglieri che hanno collaborato con passione, dedizione ed entusiasmo. Ora sono pronto a lavorare a servizio della città insieme ai miei collaboratori, scelti sia per le preferenze accordate dagli elettori che per le specifiche competenze e capacità operative. Sono convinto che potremo lavorare insieme in sintonia, con grande collaborazione e reciproca stima».

Per tutti, maggioranza e minoranza,

inizia l’impegno a lavorare per il bene comune con correttezza, cooperazione e spirito costruttivo.

Il Sindaco delegante si riserva le competenze residuali e, in particolare, tiene per sè Sicurezza, Attività produttive, Commercio e Politiche del lavoro, Aeroporto, Gestione del Patrimonio e Polo catastale, Personale ed organizzazione, Politiche Sanitarie ed Edilizia privata.

Al Vice Sindaco, Anna Maria Savio, già Assessore alle Politiche Sociali e della Parità di Genere e alle Associazioni di Volontariato nella passata Amministrazione Casarotto, si aggiungono le competenze in materia di Istituto Musicale Veneto “Città di Thiene” e Servizi Demografici.

A Marina Maino sono delegati i servizi di Turismo e Gemellaggi, Animazione del Centro Storico, Sport e Tempo libero, Rapporti con le società partecipate (AVA, ViAcqua, Impianti Astico), URP, Ricerca finanziamenti per progetti di sviluppo della città e del territorio, Progetti integrati sovracomunali, Bandi fondi europei, Rapporti IPA.

Ludovica Sartore, già consigliere di maggioranza nel quinquennio precedente, si vede assegnare Politiche Culturali e Biblioteca, Governo del territorio (Urbanistica e paesaggio), Trasparenza e prevenzione della corruzione.

Ad Edoardo Zampese, esterno alla competizione, vanno i referati di Bilancio, Finanze, Tributi ed Economato, Gestione economica e patrimoniale delle società partecipate.

L’Assessorato ai Lavori Pubblici e mobilità urbana, Politiche ambientali, Protezione Civile è stato assegnato a Nazzareno Zavagnin.

Accanto alla nomina degli assessori,

la squadra di Michelusi è costituita anche da quattro consiglieri delegati.

Sono Carlo Gecchelin, che seguirà le attività istruttorie in materia di Innovazione tecnologica, compresi i rapporti con la società partecipata Pasubio Tecnologia s.r.l.e Semplificazione amministrativa, Nicoletta Panozzo, incaricata per seguire le Politiche dell’Istruzione, Abramo Tognato, a cui Michelusi delega di seguire Politiche giovanili e dell’integrazione, Politiche energetiche, Politiche agricole, e Alberto Vecelli, a cui l’incarico è quello di seguire la Partecipazione civica, compresi i rapporti con i Comitati di quartiere.

Con la nomina dei componenti della Giunta e dei Consiglieri delegati, la nuova Amministrazione è pronta ora a mettersi al lavoro con i successivi adempimenti di legge, tra i quali il più importante è ora la convocazione del Consiglio Comunale prevista per mercoledì prossimo.

Nella prima seduta i punti all’ordine del giorno saranno l’esame della condizione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e la loro convalida, il giuramento del Sindaco, l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, la comunicazione dei Capigruppo, la costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti, la comunicazione della nomina dei componenti della Giunta e del Vicesindaco e dell’attribuzione di deleghe a Consiglieri comunali, la nomina della Commissione elettorale comunale.

Chi sono i componenti della squadra di Michelusi

Anna Maria Savio, insegnante alle scuole primarie, ha ricoperto l’incarico di Consigliere nella Maggioranza nel secondo mandato Casarotto fino al febbraio 2019, quando è stata nominata Assessore ai Servizi alla Persona e alla Famiglia. Con il sopravvenire della pandemia, si è occupata del coordinamento della rete di solidarietà aiuto, portando anche concretamente la vicinanza dell’Amministrazione Comunale.

Marina Maino, ha conseguito la laurea in Lingue e Letteratura straniera e quindi il Diploma di perfezionamento post-universitario in Politiche di cittadinanza e democrazie di genere. Attualmente è dirigente scolastico del Liceo “F. Corradini”. E’ stata Consigliere Comunale dal 1990 al 1993, Assessore alla Cultura, Sport, Tempo libero e Istruzione dal 1993 al 1995 e Sindaco di Thiene dal 1995 al 1997. Attiva nel volontariato, con una lunga appartenenza negli scout Agesci, è presidente dell’Associazione Famiglie Adottive Alto Vicentino FAAV.

Ludovica Sartore, avvocato Cassazionista, si occupa di diritto civile in genere ed in particolare di diritto delle persone, dei minori e della famiglia ed è iscritta nell’elenco degli avvocati che prestano la propria attività con patrocinio a spese dello Stato, all’Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e a Cam.mino (Camera Minorile).

È stata Consigliere comunale nella maggioranza nel quinquennio 2017/2022 e presidente della Terza Commissione Consiliare. Svolge volontariato offrendo attività di consulenza gratuita su tematiche giuridiche inerenti la famiglia.

Edoardo Zampese, 69 anni, laureato in psicologia e dirigente sindacale in pensione, ha svolto esperienze lavorative nell’ambito della formazione, della rappresentanza e trattativa sindacale nel settore agro-alimentare e dei Pensionati.

Nazzareno Zavagnin, 65 anni, dal 1978 al 1988 è stato assistente tecnico presso la Cartiera Burgo; dal 1988 al 2020, è stato alle dipendenze del Comune di Thiene nell’Ufficio Tecnico, Settore Lavori Pubblici, come coordinatore squadra esterna. Ha ricoperto l’incarico di amministratore comunale nel Comune di Zugliano per tre mandati.

Abramo Tognato, nato a Thiene nel 1981, laureato a Padova in Media Education, è formatore da dieci anni presso la Scuola di Formazione Professionale Engim Veneto. Ha ricoperto l’incarico di Consigliere Comunale dal 2018 per quattro anni durante i quali si è occupato soprattutto di tematiche ambientali, mobilità lenta e parità di genere.

Carlo Gecchelin, 62 anni di Thiene, è docente di Laboratorio di Elettronica e Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’ITT G. Chilesotti dove per anni ha seguito i progetti di Robotica ai campionati Mondiali, l’attività di Stage aziendale e la realizzazione di progetti-mostre sulle energie rinnovabili. Coordinatore di sede dei primi corsi ITS in ambito ICT avviati a Thiene è attualmente Vicepresidente di Impianti Astico. È stato Consigliere Comunale nel primo mandato Casarotto.

Nicoletta Panozzo, 65 anni, è insegnante di scuola media in pensione da alcuni mesi. Si dedica al volontariato nella Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca in Thiene. È impegnata in associazioni socio-culturali (Gruppo di Lettura “Libramente”, ANPI, Amici della Resistenza, Associazione “Amici di Schio – Grigny”)

Alberto Vecelli, 60 anni, laureato in Scienza Politiche e funzionario di Banca, da circa dieci anni ricopre la carica di Presidente del Comitato di Quartiere del Centro. Svolge volontariato nella Parrocchia del Duomo, contribuendo anche all’organizzazione di eventi, sportivi e di spettacoli.

Fonte Comune di Thiene, 8 luglio 2022