Idea Vicenza risponde al comunicato del segretario del PD Formisano

Idea Vicenza – Rucco Sindaco

risponde al comunicato del segretario del PD Formisano

“critiche alla posizione di responsabilità del Sindaco che arrivano da chi cerca l’alleanza con i 5 Stelle”

Il segretario del PD cittadino, Formisano, ultimamente non perde occasione per attaccare il sindaco Rucco su ogni questione.

Non importa cosa dire , l’importante è mandare un comunicato al giorno.

Sarà l’aria da campagna elettorale, tuttavia, se lo scopo è raggiungere la quota di uscite settimanali, di argomenti ce ne sarebbero: potrebbe raccontarci cosa ne pensa, ad esempio, del fatto che il gruppo consiliare del PD è stato l’unico che non ha partecipato all’approvazione del nuovo ponte di Debba.

Oppure potrebbe spiegare ai Vicentini

come mai il suo candidato sindaco, Otello Dalla Rosa, ha deciso di lasciare il PD, portandosi dietro un folto gruppo di sostenitori.

Ma la cosa più interessante è come riesca a criticare il Sindaco sulla sua posizione in merito al governo Draghi quando il PD stesso cerca disperatamente di creare un campo largo con i fautori della crisi, quel Movimento 5 Stelle che fino a non troppo tempo fa apostrofava il PD come “il Partito di Bibbiano” e che ora con questa sfiducia ad orologeria mette a rischio la stabilità finanziaria del paese ed il PNRR, necessario per la ripartenza economica dell’Italia e, soprattutto, di Vicenza.

Ricordiamo, infatti,

che Vicenza è una delle prime città in Veneto come destinataria di quelle risorse, e questo grazie al gioco di squadra di tutta la maggioranza di centrodestra – non certo del PD.

In questo contesto, quando cittadini e comparto produttivo applaudono l’onesta e coraggiosa presa di posizione di Rucco contro la scellerata crisi di governo degli alleati del PD, Formisano non trova di meglio che accusare il Sindaco di non essere libero da condizionamenti partitici!

Forse l’impostazione postcomunista, che permea ancora oggi il centrosinistra, rende incomprensibile che possa esserci una dialettica interna ad un gruppo politico.

E forse il coraggio del Sindaco risulta inconcepibile, per Formisano: d’altronde, come scriveva il Manzoni, il coraggio se uno non lo ha non se lo può dare.

Sull’ipocrisia, però, ci si può lavorare, caro Formisano, e magari con il tempo, un po’ alla volta, metterla da parte.

Il direttivo

Idea Vicenza – Rucco Sindaco