Ginevra Di Marco canta Luigi Tenco

Valdagno – Domani per “Femminile Singolare”

La voce di Ginevra Di Marco incontra la poesia di Luigi Tenco. Torna venerdì 22 luglio sul palco di “Femminile Singolare” a Valdagno una delle più interessanti interpreti del panorama italiano per presentare “Quello che conta”, album in cui fa sue le canzoni di Tenco vestendole con un nuovo abito musicale: un delicato equilibrio che non tradisce lo spirito originale ma le rinnova, permettendo sempre alla loro essenza più profonda di affiorare.

Ad accompagnare Ginevra Di Marco

saranno Francesco Magnelli e Andrea Salvadori.

Il concerto, a ingresso gratuito con prenotazione consigliata sul sito del Comune, inizierà alle 21.00 e avrà come suggestivo scenario il verde del Parco La Favorita.

Protagonista del terzo appuntamento del Festival di Musica d’Autrice “Femminile Singolare” sarà quindi una nuova tappa del percorso di ricerca musicale avviato da Ginevra Di Marco dai primi anni Duemila.

Dopo Domenico Modugno, Violeta Parra, Mercedes Sosa e personaggi della cultura internazionale come Margherita Hack, Luis Sepúlveda e Carmen Yanez, l’interprete approda tra le parole e i suoni di Luigi Tenco non per “ricantare” il grande cantautore, ma per rileggerne la musica con gli occhi dell’oggi e della sua storia artistica.

“Quello che conta”, come altri lavori prima di questo, affonda le sue radici nello spettacolo dal vivo e nei concerti realizzati tra il 2018 e il 2019 quando, su invito di NEM (Nuovi Eventi Musicali), Ginevra Di Marco ha riletto il repertorio di Luigi Tenco con uno sguardo trasversale tra musica classica e moderna.

Come racconta la stessa artista

nella copertina dell’album, “Luigi Tenco è dentro di noi, da sempre. Inserito e cantato anche nei dischi degli ultimi anni, è stato un grande punto di riferimento.

Sempre lontano dalle mode e dai linguaggi scontati, abitava un mondo dove sperimentava soluzioni inedite e personali mescolando stili e suggestioni con il piglio e la sensibilità di uno che sta guardando oltre. Scriveva quello che sentiva, autentico nei turbamenti d’amore e nelle canzoni/manifesto di contestazione.

Disertore, più che combattente, ma senza paura. Tenco fa parte di quel bagaglio di conoscenze e di emozioni con cui siamo cresciuti da piccoli, che abbiamo rifiutato in adolescenza e che abbiamo ritrovato ancora, da grandi, quando volgi lo sguardo indietro a cercare di capire di cosa sei fatto”.

Giunto alla sua dodicesima edizione, il Festival “Femminile Singolare” proseguirà con i concerti di Djelem Do Mar (28 luglio) e Rachele Bastreghi (5 agosto).