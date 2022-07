Fonte Margherita alla serata di gala in memoria di Paolo Rossi

Fonte Margherita, all’evento di stasera a Vicenza ci sarà l’acqua minerale delle Piccole Dolomiti.

È la qualità a caratterizzare l’evento di questa sera a Vicenza in onore di Paolo Rossi. Sui tavoli della cena di beneficenza sarà presente nel formato da 80cl l’acqua oligominerale Fonte Margherita nelle eleganti bottiglie in vetro dalle originali etichette. Tra paesaggi alpini di rara bellezza sgorga Fonte Margherita, nel cuore delle Piccole Dolomiti. Un’acqua oligominerale pura e leggera dal sapore che non altera mai il gusto dei cibi. La bottiglia è in vetro, materiale naturale, autentico e riciclabile, ha un design unico e originale. Le etichette sono quelle storiche ma rivisitate in chiave contemporanea dalla designer Francesca Chiani.

Una bottiglia in vetro, che unisce una buona e sicura acqua minerale con un design elegante e originale ideale per l’horeca che ricerca distintività.

Fonte Margherita

E’ l’impresa veneta, con origini molto antiche, nel 1845, che oggi ha tre stabilimenti, cinque marchi di storiche acque minerali delle Piccole Dolomiti (Fonte Margherita, Fonte Regina Staro, Acqua Azzurra, Fonte Lonera Staro, Sorgente Alba), due linee di bibite analcoliche ed è presente in Italia e all’estero nel fuoricasa, nei bar, ristoranti e locali, in alcune insegne della moderna distribuzione organizzata, nella distribuzione automatica e nel porta a porta. Con una grande attenzione all’ambiente e al design imbottiglia esclusivamente in vetro, per lo più a rendere e nel brick in cartone interamente riciclabile. Tra i suoi valori la promozione di uno stile di vita sano, la sostenibilità ambientale e sociale, la non-alcoholic mission e la solidarietà attraverso il sostegno ad una Fondazione onlus di ricerca scientifica pediatrica.