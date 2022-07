Fisg in lutto: addio ad Ottavio Cinquanta

Giornata di lutto per la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio:

a 83 anni, Ottavio Cinquanta ci ha lasciato. Nato il 15 agosto del 1938 a Roma, Cinquanta è stato senza dubbio una delle figure di maggior rilievo nella storia del ghiaccio italiano e, più in generale, dell’intero panorama sportivo tricolore.

Dagli anni Settanta dirigente sportivo degli sport del ghiaccio, in gioventù Cinquanta – laureato in economia aziendale e dapprima dirigente d’azienda nel settore chimico – si era dedicato all’hockey su ghiaccio e al pattinaggio di velocità. Dal 1973 al 1980 Presidente del Comitato Tecnico, quindi dal 1984 al 1988 Vicepresidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, è stato anche designato arbitro internazionale designato in numerose edizioni dei Mondiali e dei Giochi Olimpici Invernali.

Ottavio Cinquanta ha ricoperto, nel corso dei decenni,

un ruolo fondamentale nelle file dell’International Skating Union, di cui è stato membro e Presidente del Comitato Tecnico dal 1975 al 1992, quindi Vicepresidente dal 1992 al 1994 e infine Presidente dal 1994 al 2016, anno a partire dal quale è rimasto Presidente Onorario. Tra le tante iniziative promosse durante la sua presidenza, si ricorda l’introduzione dello short track nel programma olimpico e la riforma delle valutazioni delle giurie nel pattinaggio di figura.

Membro del CIO dal 1996 al 2016

e come tale Membro di Giunta e Consiglio Nazionale CONI, Ottavio Cinquanta ha preso parte al Comitato Esecutivo del CIO come rappresentante di federazione Internazionale Invernale (2000-2008) ed è stato componente delle seguenti Commissioni CIO: Movimento Olimpico (1994-1999), Solidarietà Olimpica (1994-2001), Coordinamento per i XIX Giochi Olimpici Invernali nel 2002 a Salt Lake City (1996-2002), “IOC 2000” (Executive Committee, 1999), Marketing (2002), TV Rights and New Media (2002-2015), Follow-up della riforma “CIO 2000” (2002), Coordinamento per i XXI Giochi Olimpici Invernali nel 2010 a Vancouver (2003-2010) , Coordinamento dei XXII Giochi Olimpici Invernali nel 2014 a Sochi (2007-2014), Coordinamento dei primi Giochi Olimpici Invernali della Gioventù nel 2012 a Innsbruck (2009-2012), Coordinamento dei XXIII Giochi Olimpici Invernali nel 2018 a PyeongChang (2011- 2018).

In questa giornata di estremo dolore e tristezza, l’intera Federazione Italiana Sport del Ghiaccio esprime profondo cordoglio per la perdita di un dirigente sportivo che ha fatto grande l’Italia e il suo sport nel mondo.

Alla famiglia del compianto Ottavio Cinquanta vanno le più sentite e sincere condoglianze in questo momento di assoluta sofferenza.