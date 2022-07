Figura, ISU Grand Prix 2022-23

Va sempre più definendosi la stagione 2022-23 del pattinaggio di figura con la lista dei partecipanti alle sei tappe di ISU Grand Prix in calendario nei prossimi mesi.

Dopo l’annuncio delle sedi di gara del circuito internazionale in programma dalla seconda metà di ottobre a fine novembre 2022 – con le Finali previste invece dall’8 all’11 dicembre al Palavela di Torino -, l’International Skating Union ha oggi reso note le entries di tutti gli appuntamenti. Il via il 21 ottobre da Nordwood, sede di Skate America, negli Stati Uniti.

Sui migliori ghiacci del mondo si sfideranno, nel complesso, 48 uomini, 47 donne, 26 coppie di artistico e 36 coppie di danza in rappresentanza di 29 nazioni.

In pista tutte le stelle del movimento, compresi i migliori atleti italiani.

Sul fronte maschile Daniel Grassl

riparte da Skate America, laddove nel 2021 aveva fatto l’esordio assoluto nel circuito chiudendo al settimo posto prima del podio nella tappa di Torino.

A metà novembre il campione altoatesino prenderà poi parte al primo ISU Grand Prix della storia in terra inglese, sul ghiaccio di Sheffield.

Ritorni importanti per Matteo Rizzo,

pronto a competere per la seconda volta in carriera a Skate Canada e per la terza all’NHK Trophy. A Sapporo, in Giappone, ci sarà anche Gabriele Frangipani, alla terza apparizione assoluta nel circuito.

Tra le coppie di artistico Ghilardi-Ambrosini

si cimenteranno nuovamente nella tappa francese del Gran Prix dopo le partecipazione agli Internationaux de France sia nel 2019 che nel 2021.

Conti-Macii,

dopo il debutto a Torino nella scorsa stagione, fanno tappa in Canada e Gran Bretagna mentre per Caldara-Maglio l’esordio assoluto avverrà all’NHK Trophy.

Nella danza, infine, i veterani tricolori Guignard-Fabbri, alla loro decima stagione nel Grand Prix, scenderanno sul ghiaccio ad Angers e Sheffield, pronti a inseguire un’altra partecipazione alle Finali del Palavela, dove, nel 2019, terminarono sul podio.

Queste tutte le tappe e gli azzurri in gara:

Skate America, 21-23 ottobre, Nordwood (Stati Uniti)

AZZURRI: Daniel Grassl (Fiamme Oro)

Skate Canada, 28-30 ottobre, Mississauga (Canada)

AZZURRI: Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), Conti-Macii (IceLab)

Grand Prix de France, 4-6 novembre, Angers (Francia)

AZZURRI: Ghilardi-Ambrosini (Fiamme Azzurre), Guignard-Fabbri (Fiamme Azzurre),

MK John Wilson Trophy, 11-13 novembre, Sheffield (Gran Bretagna)

AZZURRI: Daniel Grassl (Fiamme Oro), Conti-Macii (IceLab), Guignard-Fabbri (Fiamme Azzurre),