Fiaccolata per la strage di via D’Amelio

L’assessore Giovine a Palermo il 19 luglio

Martedì 19 luglio il Comune di Vicenza

aderisce alla fiaccolata che si terrà a Palermo in occasione del trentesimo anniversario della strage di via D’Amelio nella quale, per vile mano mafiosa, caddero il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta.

All’iniziativa, organizzata dal comitato “Comunità 92” e dal coordinamento “Forum XIX luglio” parteciperà, in rappresentanza del Comune di Vicenza l’assessore Silvio Giovine.

“Martedì tornerò a Palermo a rappresentare Vicenza: come nelle precedenti occasioni sarà un’emozione ed un onore. Il sacrificio di Paolo Borsellino rappresenta, assieme a quello di tutti gli angeli caduti nella guerra alla mafia, un fulgido esempio di senso del dovere ed amor patrio.

L’augurio è che dopo tanti anni si riesca ad accertare la verità sulla strage di via D’Amelio.

Troppe ombre caratterizzano ancora questa vicenda: il popolo italiano ha il diritto di sapere cosa sia successo veramente affinché il sacrificio di eroi come Paolo Borsellino e Giovanni Falcone non risulti vano”.

La manifestazione partirà da piazza Vittorio Veneto alle 20 ed il corteo silenzioso giungerà in via D’Amelio, nel luogo della strage.

Informazioni: www.fiaccolata.it