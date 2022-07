Esportazioni manifatturiere di Vicenza

Nei primi tre mesi del 2022

in crescita del 21,6% rispetto ad un anno prima (+25,7% rispetto al I trimestre 2019).

Crescono anche i volumi nonostante il peso dei costi delle materie prime

Vicenza si conferma 3° provincia in Italia

per valore di esportazioni.

Tutto ciò, come evidenzia la periodica analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Vicenza, seppur costi di materie prime ed energia si siano fatti sentire sui bilanci delle aziende.

Così, nonostante l’escalation dei prezzi alla produzione, che negli ultimi 12 mesi (da aprile 2021 a marzo 2022) nel settore manifatturiero sono cresciuti del 7,1% rispetto al periodo pre pandemia (aprile 2019-marzo 2020), le esportazioni manifatturiere vicentine mostrano comunque una ripresa registrando una crescita in volumi pari a +7,6% nello stesso periodo, a fronte di un aumento in valori del 15,2%.

Situazione analoga per i Prodotti di Metallurgia le cui esportazioni in valori registrano una crescita del 41,8% rispetto ad aprile 2019-marzo 2020, mentre la stima dell’aumento dell’export in volumi è solo dello 0,6%, in quanto nello stesso periodo l’indice dei prezzi alla produzione del settore è cresciuto del 41,0%.

Effetto più contenuto,

invece, si ha, per esempio, nel settore Prodotti Alimentari: le esportazioni in valori registrano un incremento del 29,4%, mentre in volumi si stima una crescita leggermente più tenue pari a +24,1%; l’indice dei prezzi alla produzione per i prodotti alimentari, infatti, è cresciuto solo del 5,2% nel periodo in esame.

In generale, i settori maggiormente colpiti dall’aumento dei prezzi sono i Prodotti della metallurgia con un indice dei prezzi alla produzione cresciuti del 41,0% rispetto al periodo aprile 2019-marzo 2020, Prodotti chimici (8,6%), Articoli in gomma e materie plastiche (+8,3%) e Carta e prodotti in carta (+7,4%).

Con queste premesse vanno letti i dati relativi alle esportazioni manifatturiere nei primi 3 mesi del 2022 che, per quelle vicentine, ammontano a 5.558 milioni di euro, e segnano una crescita del +21,6% rispetto al I trimestre 2021, variazione più intensa del +20% registrato a livello regionale.

Inoltre,

il territorio vicentino recupera le perdite registrate nel 2020 a seguito della crisi sanitaria: infatti, rispetto al periodo gennaio-marzo 2019 si registra una crescita del 25,7%, superiore alla variazione regionale che si è fermata a +20,8%.

“Sebbene ci sia una situazione dei mercati meno ‘stabile’ rispetto ad appena due anni fa, i dati dell’export vicentino si confermano lusinghieri a dimostrazione che le imprese hanno fatto fronte alle diverse emergenze, alcune delle quali si sono sovrapposte, e lo hanno fatto ‘in tempo reale’ e nel miglior modo possibile – commenta Gianluca Cavion, presidente di Confartigianato Imprese Vicenza-.

Di certo durante lo stop forzato per la pandemia molte realtà hanno rivisto il loro modo di lavorare e produrre, dedicando il tempo ad ampliare le proprie competenze o studiare soluzioni”.

Ed infatti anche i settori a maggior concentrazione di micro e piccole imprese mostrano un incremento del 20,0% rispetto al I trimestre 2021, in linea con il totale manifatturiero.

Particolare dinamismo si rileva per le esportazioni di Mobili (+49,1%), Prodotti alimentari (+40,4%) e Prodotti delle altre industrie manifatturiere (+33,9%).

“La forza dell’artigianato è sempre stata quella di guardare avanti senza dimenticare quanto si è lasciato dietro.

Oggi innovazione e tradizione sono le nuove dimensioni che fanno la differenza: innovazione di processo e prodotto, sostenibilità, nuove figure professionali da inserire in azienda da lato, dall’altro l’amore per il proprio lavoro, per il ben fatto, per un prodotto pensato ‘su misura’ e che racchiuda i valori dell’imprenditore e della terra che rappresenta – prosegue Cavion-.

Sono questi gli elementi che rendono unici i prodotti artigiani e per questo così amati anche oltre i confini nazionali, oltre alla capacità di capacità di saper leggere, e reagire ai mutati contesti.

Anche Confartigianato è impegnato su quei fronti con il Centro per la Sostenibilità, per favorire la transizione delle imprese verso questo importante tema, con gli esperti del Digital per accompagnare anche le micro e piccole realtà a conoscere e adottare le potenzialità delle nuove tecnologie, con l’Ufficio Estero per aprire nuovi canali alle imprese”.

“Certo rimangono aperti ancora molti temi come la formazione dei giovani, il necessario snellimento burocratico del Paese, la preoccupazione per nuove fiammate dei prezzi, il tutto in un contesto geo politico in divenire e dal non prevedibile sviluppo”, aggiunge Cavion.

Comunicato 111 – 11 luglio 2022

Dinamica delle esportazioni manifatturiere nelle province venete nel I trimestre 2022 I trimestre 2021 e 2022; valori in milioni di euro; variazioni assolute e percentuali province Export

I trim. 2021 Export

I trim. 2022 inc. % var. ass.

I trim. 2022 su

I trim. 2021 var. %

I trim. 2022 su

I trim. 2021 var. %

I trim. 2022 su

I trim. 2019 Belluno 919 1.180 6,3 261 28,4 14,3 Padova 2.444 2.937 15,8 493 20,2 15,9 Rovigo 383 421 2,3 39 10,1 23,0 Treviso 3.269 3.869 20,8 599 18,3 17,6 Venezia 1.060 1.425 7,7 365 34,5 31,4 Verona 2.860 3.220 17,3 360 12,6 19,4 Vicenza 4.569 5.558 29,9 989 21,6 25,7 VENETO 15.504 18.610 100,0 3.106 20,0 20,8 ITALIA 112.272 137.533 25.261 22,5 23,3 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat

I settori a maggior concentrazione di micro e piccole imprese registrano una crescita in linea con il totale manifatturiero, pari a +20,0% rispetto al I trimestre 2021.

Incrementi più contenuti si osservano per le esportazioni di Articoli in pelle e simili (+6,8% rispetto al I trimestre 2021) e Articoli di abbigliamento (+6,9%).

Quest’ultimo, insieme ai Prodotti tessili non ha ancora completamente recuperato i livelli pre-pandemici: rispetto al I trimestre 2019, le esportazioni di Articoli di abbigliamento segnano un -1,5% e i Prodotti tessili un -1,8%.

Dinamica delle esportazioni manifatturiere nella provincia di Vicenza nel I trimestre 2022 per divisioni I trimestre 2021 e 2022; valori in milioni di euro; variazioni assolute e percentuali. Divisioni Ateco2007 Divisione

Ateco

2007 Descrizione Export

I trim. 2021 Export

I trim. 2022 inc. % var. ass.

I trim. 2022 su

I trim. 2021 var. %

I trim. 2022 su

I trim. 2021 var. %

I trim. 2022 su

I trim. 2019 15 Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 714 762 13,7 48 6,8 10,9 32 Prodotti delle altre industrie manifatturiere 388 519 9,3 131 33,9 45,8 25 Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 321 409 7,4 88 27,5 31,4 14 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 293 313 5,6 20 6,9 -1,5 10 Prodotti alimentari 142 200 3,6 58 40,4 54,9 13 Prodotti tessili 104 127 2,3 23 22,4 -1,8 31 Mobili 87 129 2,3 43 49,1 38,6 16 Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili) 23 25 0,5 2 10,6 43,5 18 Prodotti della stampa e della riproduz. di supporti registrati 0 0 0,0 0 37,3 -82,7 Settori a maggior concentrazione di MPI 2.071 2.485 44,7 414 20,0 21,7 28 Macchinari e apparecchiature 828 945 17,0 117 14,1 13,3 27 Apparecc. elettriche e non elettriche per uso domestico 426 527 9,5 101 23,6 42,2 24 Prodotti della metallurgia 344 553 10,0 209 60,9 65,9 20 Prodotti chimici 224 241 4,3 17 7,6 26,7 22 Articoli in gomma e materie plastiche 186 204 3,7 17 9,3 18,7 26 Computer e prodotti di elettronica e ottica 98 124 2,2 26 26,6 70,7 17 Carta e prodotti di carta 90 136 2,5 46 51,6 42,6 29 Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 80 62 1,1 -17 -21,9 5,2 23 Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 70 82 1,5 12 16,5 12,8 30 Altri mezzi di trasporto 69 77 1,4 8 10,9 10,4 21 Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 44 68 1,2 24 55,9 2,4 11 Bevande 38 53 1,0 15 38,3 21,7 19 Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0,27 0,34 0,0 0,07 25,2 29,5 12 Tabacco 0,01 0,02 0,0 0,01 75,9 – altri settori manifatturieri 2.498 3.073 55,3 575 23,0 29,1 Totale Manifatturiero 4.569 5.558 100,0 989 21,6 25,7 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat

Tutti i principali mercati di destinazione mostrano incrementi a doppia cifra rispetto al I trimestre 2021. Le dinamiche maggiori si osservano per le esportazioni verso Emirati Arabi Uniti (+61,2%), Turchia (+45,1%), Paesi Bassi (+38,8%) e Stati Uniti (+38,7%).

L’unica eccezione è rappresentata

dalle esportazioni verso la Svizzera che registrano una contrazione pari a -48,1% rispetto al I trimestre 2021.

Tale flessione è determinata dagli Articoli in pelle e simili che segnano un calo del 91,4%, pari a -136,5 milioni di euro. Al netto di questo settore, le esportazioni verso il mercato elvetico risulterebbero stabili (-0,1% rispetto al I trimestre dello scorso anno).

Anche nel confronto pre pandemia il quadro è simile: recuperano con crescite a doppia cifra tutti i mercati con le sole eccezioni delle esportazioni verso il Regno Unito che registra un leggero incremento dell’1,9% sul I trimestre 2019 e le esportazioni verso la Svizzera che segnano una contrazione del 32,7% rispetto al I trimestre 2019.

Esportazioni manifatturiere della provincia di Vicenza nei primi tre mesi del 2022 I trimestre 2021 e 2022; valori in milioni di euro; variazioni assolute e percentuali. Sezione C Ateco 2007 Paese Export

I trim. 2021 Export

I trim. 2022 inc. % var. ass.

I trim. 2022 su

I trim. 2021 var. %

I trim. 2022 su

I trim. 2021 var. %

I trim. 2022 su

I trim. 2019 Germania 581 724 13,0 144 24,8 33,2 Francia 435 529 9,5 94 21,7 28,6 Stati Uniti 377 523 9,4 146 38,7 49,3 Spagna 197 239 4,3 42 21,1 16,1 Regno Unito 190 234 4,2 44 22,8 1,9 Polonia 167 205 3,7 37 22,2 35,4 Svizzera 284 148 2,7 -137 -48,1 -32,7 Romania 121 143 2,6 22 18,4 16,7 Austria 112 143 2,6 31 27,7 36,2 Paesi Bassi 100 139 2,5 39 38,8 45,9 Cina 106 136 2,4 30 28,5 38,5 Belgio 105 131 2,4 26 24,9 28,8 Repubblica ceca 90 111 2,0 22 24,1 6,2 Emirati Arabi Uniti 68 110 2,0 42 61,2 40,9 Turchia 73 105 1,9 33 45,1 35,0 Primi 15 mercati 3.007 3.621 65,1 614 20,4 25,0 altri mercati 1.563 1.937 34,9 374 24,0 27,0 mercati emergenti 1.412 1.754 31,6 342 24,2 30,2 mercati avanzati 3.157 3.804 68,4 647 20,5 23,7 Ue 27 2.371 2.954 53,1 582 24,6 27,3 extra Ue 27 2.198 2.604 46,9 406 18,5 24,0 MONDO 4.569 5.558 100,0 989 21,6 25,7 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat

