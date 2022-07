Elisa Barausse: nuova presidente della Sezione Legno e Arredo di Confindustria Vicenza

Sezione Legno e Arredo di Confindustria Vicenza: Elisa Barausse nuova presidente

È Elisa Barausse,

consigliere delegato di Barausse srl, la nuova presidente della Sezione Legno e Arredo di Confindustria Vicenza.

Succede a Loris Mattei, presidente di Legnopan, giunto a scadenza naturale del mandato e che rimarrà nel Consiglio di Sezione come Past President.

“Ringrazio Loris Mattei per il lavoro che ha svolto, assieme a tutto il Consiglio, in anni che sono stati molto complicati ma anche sicuramente costruttivi per la nostra Sezione – afferma Barausse -.

Ora ci troviamo di fronte a nuove difficoltà legate al post-covid sulle filiere internazionali e al conflitto in Ucraina.

Quindi affronteremo il tema del reperimento del materiale, in particolare del legno, cercando di proporre una rivalorizzazione della filiera corta e la riqualificazione boschiva nazionale visto che, attualmente, per questo materiale, siamo fortemente dipendenti dall’estero.

Ma in primis dobbiamo concentrarci

sulla collaborazione con la scuola nella formazione di personale qualificato, di cui anche il nostro settore, come altri nel nostro paese, è carente, e sulla promozione attiva presso i giovani delle opportunità lavorative nel mondo industriale del legno e del design.

Inoltre, ci dedicheremo a rafforzare la rete tra imprese, come previsto dagli scopi di Confindustria Vicenza, con eventi settoriali di networking.

Per stimolare ulteriormente il confronto sulle dinamiche aziendali, i nostri consigli di sezione si svolgeranno in forma itinerante presso le aziende dei consiglieri o aziende associate”.

L’Assemblea della Sezione ha nominato quali Componenti il Consiglio, per il quadriennio 2022-2026: