Coppia in difficoltà nella zona di Campolongo

Su richiesta dei Carabinieri di Bassano del Grappa,

che avevano ricevuto la chiamata, verso le 18.30 (ieri domenica 17) è stato attivato il Soccorso alpino di Asiago, per una coppia di escursionisti in difficoltà nella zona di Campolongo.

A chiedere aiuto, abbastanza agitato, un 44enne di Isernia, poiché nel rientrare dalla visita a Forte Campolongo con la compagna avevano perso l’orientamento e non sapevano più in che direzione andare.

Dopo aver detto loro di non muoversi, due squadre sono partite, ma non sono più state in grado di mettersi in contatto con la coppia che, essendosi poi spostata, non era più raggiungibile.

Fortunatamente, passato poco tempo, i soccorriotori li hanno individuati che avevano ritrovato la strada e, riallacciatisi alla rete, stavano per avvertire.

L’allarme è quindi cessato.

Rotzo (VI), 17 – 07 – 22

