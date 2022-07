Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa

Il campione del “sù e sò”.

La SPV ha finalmente costruito il tratto Malo-Spresiano, che anche noi abbiamo chiesto a partire dal 1998, e vedere come e cosa si è arrivato a realizzare dopo 24 anni, ci fa dire che si poteva risparmiare denaro e tempo. Bastava costruire una superstrada senza le due convenzioni stipulate con il “sù e sò” insieme ai Doglianos della SIS.

Abbiamo l’autostrada più cara d’Italia,

un’autostrada per ricchi pagata dai poveri. Sono da pagare almeno 154 mln. di € all’anno(art. 21 Convenzione) per 39 anni per la SPV. Questo è certo, dato che non c’è traffico e dovremmo pagarli con il bilancio rinunciando a risorse per tutti.

L’opera è ancora incompleta in almeno quattro parti: il collegamento con l’A27 e Treviso Nord, il tunnel Malo-Castelgomberto, il collegamento con l’A4 e TAV, dove lavorano gli amici della Maltauro e della Carron, e tutto il tratto della Valle dell’Agno per ben 22 km.

Zaia parla di crescita futura senza citare le fonti, poiché se lo dice lui è vero, il presidente più amato. Siamo all’applicazione delle teorie della psicologia delle masse di G.Lebon, ma alla veneta con fegato, cipolle e polenta.

Usa immagini, deduzioni per persuadere i veneti, evoca elementi retorici, abusa delle associazioni di idee su un futuro da cogliere e su illusioni presentate come certezze radiose, senza bisogno di dimostrazioni perché l’autorità non ha bisogno di dimostrare nulla, come se i veneti fossero una massa non incline al ragionamento e cerchino istintivamente l’autorità di un capo.

Si vada avanti con numeri imprecisi,

indimostrati e indimostrabili sull’aumento veneto di 1,7 punti veneti sui 180 mld di € veneti di PIL veneto, con il cantiere veneto che a regime veneto saranno 2,5-2,7 mld di € veneti in più di flussi economici veneti per il territorio veneto attraversato dalla SPV. Caspita che fortuna avere la SPV e uno come Zaia.

Il problema è che questo studio sul PIL della SPV praticamente è una fake-news, elaborata sul Libro Bianco della Confartigianato e da Elaborazioni dell’ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati ISTAT o stime Prometeia.

In pratica si basa su ipotesi fatte da Regione Veneto, il socio di fatto che garantisce il bond di SIS. Siamo alla storiella dell’oste con la moglie ubriaca e la botte piena un capolavoro del “sù e sò”.

Un capolavoro perché i media veneti lo lasciano fare. Ma si tratta di una storiella e se gli viene male raccontare storielle sulla SPV come quella del PIL, o se il “sù e sò” non fa effetto, i media sono li a tenere caldi gli attori e il pubblico.

Ci spieghino perché dovremmo credere alla storia del PIL

sostenuto da una strada a pedaggio che, più che un pedaggio, è una tassa a favore di pochi ricchi; ci spieghino perché dovremmo credere a chi ha raccontato storie sulla gratuità della SPV, storielle sulle strade comunali, e favole alla Corte dei Conti.

Ci spieghino perché dovremmo credere a certi valori economici, quando hanno già scritto numeri campati in aria e valutazioni errate sui flussi di traffico come su quelli economici.

I numeri del traffico di Zaia sono scritti nelle sue Convenzioni del 2013 dove andavano su fino a 20 mld di €, e che sono andati giù fino a 13 mld di € in quella del 2017. Il traffico mancante è volutamente mantenuto nella linea d’ombra.

In realtà i numeri di veicoli messi in luce finora da AISCAT sulla SPV sono disastrosi e smentiscono i numeri a caso dati da Zaia.

I dati riscontrati

dalle pubblicazione periodiche dell’Associazione dei Concessionari Autostradali italiani, parla molto chiaro della realtà che la SPV è in questi ultimi mesi: la realtà degli incassi che non viene fornita fallisce gli obiettivi scritti nelle previsioni del Piano Economico e Finanziario certificato al CIPE e alla Corte dei Conti con il bene placito di Avvocati dello Stato in grande pompa.

Soprattutto i numeri che Zaia ripete a macchinetta nel suo “sù e sò” del traffico, li abbiamo verificati sulla base dei flussi di SPV rilevati da Aiscat Informazioni da giugno 2021 a marzo 2022.

Sui 56 km aperti il flusso di auto mezzi è pari a un traffico giornaliero medio per km (TGM) di 121.7 mln di veicoli /304gg/56km = 7148 mezzi/giorno /km. Il valore del traffico giornaliero medio che ricaviamo è da fallimento.

Tra gennaio e febbraio 2022 sono transitati 6690 veicoli nei 56 kilometri tra Malo e Montebelluna.

Quello che spaventa è il piccolissimo numero di automezzi professionali o pesanti che in 10 mesi hanno percorso mediamente la Malo Montebelluna.

Si tratta di un traffico medio giornaliero paria 1745 veicoli pesanti.

Matilde Cortese Massimo M. Follesa Elvio Gatto portavoce CoVePA

SPV analisi flussi da Giugno 2021, tratta Malo – Montebelluna (56km)

dati rilevati da AISCAT

MESE Km totali percorsi (in milioni) Km mezzi leggeri +pesanti

Giugno 2021 10.8 8.3 + 2.5

Luglio 2021 12.8 9.8 + 3

Agosto 2021 11.6 9.5+2.2

Settembre 2021 13.1 10.0 +3.1

Ottobre 2021 13.5 10.3+3.2

Novembre 2021 12,5 9.3+3.2

Dicembre 2021 12.2 9.2 +3

Gennaio 2022 10.5 7.9+2.6

Febbraio 2022 11.6 8.7+2.9

Marzo 2022 13.1 9.5+3.5

TOTALE 121.7 92.5 + 29.2

Giorni totali 304 Traffico giornaliero medio per km (TGM)

121.7 milioni/ 304 gg/ 56 km = 7148mezzi/giorno/km

(elaborazione CoVePA wwwcovepa@gmail.com)

Comunicato Stampa n. 01 15 luglio 2022