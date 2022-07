Controlli straordinari interforze Vicenza Città

Il Questore dispone:

4 AVVISI ORALI

6 FOGLI DI VIA OBBLIGATORI

5 ORDINI di ALLONTANAMENTO dal TERRITORIO NAZIONALE

Anche lo scorso fine settimana, a partire dal venerdì e sino alla scorsa notte, sono state effettuate attività di controllo straordinario del territorio disposte con Ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo SARTORI.

Le operazioni di Polizia si sono concentrate per lo più nelle aree del Capoluogo segnalate dai cittadini come maggiormente “a rischio”, con pattugliamenti mirati soprattutto in Campo Marzio, Via Gorizia, Viale Milano, Viale Torino, Giardini Salvi, zona San Pio X, Ponte degli Angeli, Via della Pace, Via Faccio/Via Rattazzi e Strada Bertesina; nelle ore serali, inoltre, è stato attentamente monitorato il Centro cittadino, luogo di aggregazione particolarmente frequentato soprattutto nelle giornate di sabato e domenica.

Lo scopo di queste attività di Polizia

è quello di contrastare, con un’ampia presenza e visibilità delle Forze dell’Ordine, i fenomeni di illegalità che causano una diffusa percezione di “insicurezza” nei cittadini, quali lo spaccio di stupefacenti, i reati contro il patrimonio ed in generale i fenomeni di microcriminalità connessi ai reati di tipo predatorio .

L’intensificazione dei servizi – specie nelle ore pomeridiane e serali – ha consentito di contrastare efficacemente la presenza ingiustificata e, talvolta, illecita di soggetti che, con i loro comportamenti molesti, infastidiscono i residenti ed i passanti, ed arrecano danno ai commercianti della zona. Costoro, intenti a bivaccare sulle panchine, a consumare alcolici ed a disturbare persone ed attività commerciali, sono stati identificati ed allontanati dal Capoluogo con Misure di Prevenzione Personali ed altri provvedimenti analoghi disposti dal Questore.

Nel corso delle varie operazioni di Polizia

– effettuate con l’impiego di oltre 40 uomini e donne appartenenti alla Questura, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia Locale di Vicenza, con l’intervento del Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato – sono stati controllati 5 Esercizi Pubblici, 28 autoveicoli e 94 persone, di cui 41 stranieri e 25 con precedenti penali e/o di Polizia.

Al termine delle attività operative il Questore SARTORI ha adottato i seguenti Provvedimenti:

5 Decreti di allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che, durante i controlli, sono risultato irregolari in Italia e con a proprio carico pregiudizi Penali e/o di Polizia. Immediati sono stati gli accertamenti esperiti da parte dell’Ufficio Immigrazione, a seguito dei quali il Questore ha emesso altrettanti Decreti di allontanamento, ordinando agli stranieri di lasciare il territorio entro 7 giorni ; in caso non ottemperassero, costoro verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine;

nei confronti di che, durante i controlli, sono risultato irregolari in Italia e con a proprio carico pregiudizi Penali e/o di Polizia. Immediati sono stati gli accertamenti esperiti da parte dell’Ufficio Immigrazione, a seguito dei quali il Questore ha emesso altrettanti Decreti di allontanamento, ; in caso non ottemperassero, costoro verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine; 4 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia) nei confronti di cittadini italiani e stranieri con precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura contro il patrimonio, contro la persona ovvero per spaccio di sostanze stupefacenti, i quali, a causa dei precedenti a loro carico denotano una spiccata pericolosità sociale;

(Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia) nei confronti di cittadini italiani e stranieri con precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura contro il patrimonio, contro la persona ovvero per spaccio di sostanze stupefacenti, i quali, a causa dei precedenti a loro carico denotano una spiccata pericolosità sociale; 6 Fogli di Via nei confronti di altrettanti soggetti socialmente pericolosi e che, per di più, non hanno alcun legame con il territorio nel quale sono stati rintracciati, per questo sono stati diffidati a lasciarlo con obbligo di non farvi rientro per un periodo di tre anni .

“Anche nello scorso fine settimana sono stati effettuati specifiche attività operative interforze finalizzate a mantenere un costante monitoraggio della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel Capoluogo cittadino – ha tenuto a precisare il Questore Paolo Sartori –.

Ogni zona della Città ove sono state segnalate criticità

( compreso Campo Marzo ed i ponti della Seriola ) è stata ispezionata, ed i presenti identificati. I soggetti non in regola sono stati sanzionati ed allontanati a seguito delle Misure di Prevenzione – previste in questi casi dalla Legge – che ho emesso nei loro confronti. Tali attività di Polizia rappresentano uno strumento efficace per contrastare fenomeni di criminalità diffusa, il consumo e lo spaccio di stupefacenti, e garantire in tal modo un elevato livello di sicurezza urbana.

Per quanto riguarda le condizioni di degrado, di criticità e di precarietà in cui versano alcuni di questi individui, nei casi in cui sono state accertate esse vengono sistematicamente segnalate alle Istituzioni competenti in materia di assistenza sociale.”

Questura di Vicenza

COMUNICATO STAMPA del 18 Luglio 2022