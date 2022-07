Confindustria Vicenza: mostra “Mind the Gap”

STEAM è l’acronimo che unisce Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematic. Le materie nelle quali la presenza femminile registra ancora oggi un importante gap rispetto a quella maschile. In cosa si traduce la mancata presenza del genere femminile in alcuni contesti? In primis in perdita di opportunità, se parliamo di innovazione e crescita.

La mostra “Mind the Gap” è nata con l’obiettivo di esplorare, da un nuovo punto di vista, questo tema: grazie alle creazioni di dodici illustratrici, alla loro chiave di lettura e alle loro immagini, sarà possibile rimettere la questione al centro del dibattito.

L’iniziativa si inserisce nel solco dei numerosi progetti realizzati dalla Commissione Education di Confindustria Vicenza coordinata da Lara Bisin, vicepresidente dell’Associazione con delega al Capitale Umano.

L’esposizione, ospitata a Palazzo Bonin Longare (ingresso da Corso Palladio, 13 – Vicenza), è aperta al pubblico con ingresso libero dal 9 al 15 luglio dalle ore 17.00 alle 20.30 (ultimo ingresso ore 20.00).

IN MOSTRA

Veronica Cerri

Sara Ciprandi

Federica Del Proposto

Camilla Garofano

Giovanna Giuliano

Lara Montresor

Alessandra Moscatelli

Alice Piaggio

Francesca Rizzato

Giulia Serafin

Elisabetta Vedovato

Giulia Zoavo

Tutte le opere sono oggetto di una raccolta fondi il cui ricavato sarà destinato all’associazione Women For Freedom Onlus: attiva dal 2014, con sede a Bassano del Grappa, l’associazione realizza attività e progetti a supporto delle donne in difficoltà in Italia e nel mondo. Per maggiori informazioni: staffillustri@gmail.com.

Fonte: Confindustria Vicenza