Confcommercio Vicenza: webinar genitorialità e lavoro

Appuntamento on line giovedì 14 luglio, alle ore 14.00 per parlare di misure a sostegno della maternità e paternità e di percorsi per agevolare il rientro al lavoro.

Le aziende guardano sempre più agli strumenti per agevolare i propri collaboratori nella conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli da dedicare al ruolo di genitori. L’obiettivo è di poter sempre contare su dipendenti che si sentono realizzati non solo nella propria professione, ma anche in famiglia, evitando dunque situazioni che possono portare alle dimissioni o ad una insoddisfazione che incide sulla produttività. Per illustrare concretamente alle aziende le misure di welfare a sostegno della maternità e della paternità e i percorsi per agevolare il rientro al lavoro, Confcommercio Vicenza ha organizzato un appuntamento on line per tutte le aziende del commercio, del turismo e dei servizi, che si terrà giovedì 14 luglio, con inizio alle 14.00.

Il webinar, dal titolo “Genitorialità e lavoro”, avrà per relatori: Francesca Lazzari, consigliera di Parità della Provincia di Vicenza, che illustrerà il tema “Lo svantaggio occupazionale delle lavoratrici madri e l’impatto della maternità sul rientro al lavoro”; Alessandro Marchese, dell’Ufficio legislazione del lavoro e relazioni sindacale di Confcommercio Vicenza, che interverrà sul tema “Misure di sostegno alla genitorialità e di contrasto alla denatalità: le novità in tema di congedo di paternità e congedo parentale. La flessibilità nel congedo di maternità” e la collega Carlotta Pozzan che parlerà del “Bando #RiParto: finanziamento di progetti di welfare aziendale volti a conciliare la vita familiare con il lavoro femminile e a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri”.

Al termine degli interventi, l’incontro on line darà spazio alle domande dei partecipanti.

Per l’iscrizione all’evento, che è gratuito, è necessario preregistrarsi sul sito www.ascom.vi.it, nella sezione “webinar, incontri, eventi”.