Confagricoltura: vendemmia

Si cerca manodopera con un portale per l’Est europeo

La pandemia, con i divieti degli spostamenti tra Paesi,

e più recentemente la guerra in Ucraina, con la difficoltà di tanti lavoratori stranieri di raggiungere l’Italia, hanno aggravato il problema della carenza di manodopera nel Vicentino.

Ora che si avvicina la vendemmia è urgente trovare braccia per la raccolta e Confagricoltura ci prova aderendo al progetto Agrijob (https://agrijobs.it/it), una piattaforma web per l’intermediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro in agricoltura che viene pubblicizzata nei Paesi dell’Est.

“Il portale, lanciato da Bolzano, è stato allargato alle province del Veneto,

dove quest’anno si sta registrando una grande difficoltà nel trovare lavoratori agricoli, braccianti e raccoglitori – spiega Massimo Cichellero, direttore di Confagricoltura Vicenza -.

Ci sono stati ritardi con il decreto flussi, che hanno ritardato l’arrivo dei lavoratori extracomunitari assegnati ad ogni provincia, e inoltre sono venuti a mancare molti degli operai agricoli che in passato arrivavano da Polonia, Romania, Moldavia e Slovacchia.

In più con la guerra sono mancati anche i lavoratori che arrivavano dall’Ucraina. Perciò stiamo cercando di risolvere in altri modi il nodo del reclutamento e questo portale ci potrà aiutare perché le aziende associate potranno inserire i loro annunci in modo semplice e veloce e le offerte di lavoro verranno tradotte in sette lingue.

Saranno accessibili da chiunque sia in cerca di una occupazione in agricoltura, rimanendo attive e visibili per un mese”.

L’utilizzo della piattaforma per l’inserimento delle offerte di lavoro sarà gratuito fino al 31 dicembre.

Come funziona?

Le aziende, dopo essersi registrate attraverso Confagricoltura Vicenza, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma per inserire i loro annunci di lavoro.

Il portale è suddiviso in sezioni che vanno dai vigneti all’allevamento, dalla raccolta delle mele all’orticoltura, dal florovivaismo ai lavori in malga, dall’agriturismo alla vendita di prodotti.

Ci sono offerte dal Trentino – Alto Adige e dal Veneto, con lavori sia stagionali che a tempo indeterminato.

Per approfondimenti: info@confagricolturavicenza.it oppure 0444 288355.

Vicenza, 26 luglio 2022