Concerto di arpa gaelica in Villa Valmarana ai Nani

Venerdì 15 luglio il primo concerto di arpa gaelica a Palazzina di Villa Valmarana ai Nani sita a Vicenza.

A cura della musicista Alessia Bianchi e con la visita guidata agli affreschi dei Tiepolo a cura della guida Deborah Marra.

Sarà un’occasione unica per ascoltare la voce dell’antica arpa irlandese.

Così come viene raccontata nelle ballate e per immergersi nella tradizione secolare di musica irlandese.

Nella splendida cornice del Salone di Ifigenia della Palazzina di Villa Valmarana ai Nani.

Il concerto prevede arie antiche e canti d’amore.

E saranno accompagnati dal racconto della storia dello strumento e dei suoi più famosi compositori e arpisti.

Sarà un percorso musicale attraverso i brani che venivano proposti ai regnanti delle antiche corti gaeliche irlandesi e scozzesi fino ad arrivare alle case dei grandi signori del 1700.

Programma della serata e orari:

18:00: apertura cancelli

(ingresso a piedi: cancello di via dei Nani 2 – ingresso in auto: cancello di via San Bastian 20)

18:15: visita guidata della Palazzina e del parco storico a cura di Deborah Marra

19:00: inizio concerto di arpa gaelica a cura di Alessia Bianchi

20:00: termine concerto e calice finale in giardino

20:30: chiusura cancelli

Informazioni e Costi: Biglietto d’ingresso unico: 16,00 €

Ingresso Gratuito per bambini fino ai 5 anni

Il biglietto d’ingresso comprende:

parcheggio esclusivo nelle carpinate del parco

concerto d’arpa gaelica nel salone d’Ifigenia

visita guidata nelle sale affrescate dai Tiepolo della Palazzina

calice finale nelle carpinate del parco

Modalità di prenotazione e acquisto biglietto:

Prenotazione obbligatoria con preacquisto del biglietto d’ingresso entro venerdì 15 luglio ore 16:00.

Posti limitati (80 persone)

Info e prenotazioni: https://palazzina.villavalmarana.com/it/concerto-d-arpa

Contatti: palazzina@villavalmarana.com – Cell. 351 5326867