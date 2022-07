Concerti e laboratori: l’estate del Museo Diocesano

Musica classica all’aperto e laboratori d’arte per i giovani: sono queste le proposte del Museo diocesano di Vicenza per chi d’estate resta in città.

Torna innanzitutto la già collaudata rassegna “Loggia in Musica”, nella cornice dei giardini vescovili, davanti alla splendida Loggia Zeno.

Primo appuntamento mercoledì 13 luglio alle 20.30 con il m° Roberto Loreggian al clavicembalo.

Mercoledì 20 luglio, sempre alle 20.30, sarà invece protagonista il Gruppo corale Xinfonia di Malo diretto dal m° Riccardo Lapo e accompagnato dal pianista Alessandro Costa.

I due concerti, che offriranno la possibilità di assistere ad un piacevole incontro tra architettura e musica nel “cuore sacro” di Vicenza sono organizzati in collaborazione con l’Istituto diocesano di Musica Sacra e Liturgica “Ernesto Dalla Libera”.

L’ingresso a “Loggia in musica” prevede un biglietto di 2 euro e la prenotazione presso la segreteria del Museo.

Le proposte estive del Museo per i giovani iniziano invece venerdì 22 luglio dalle 14.00 alle 18.00 con l’artista Alberto Salvetti che proporrà un laboratorio di progettazione plastica.

Nel pomeriggio di mercoledì 27 luglio, Edoardo Billato, attore e regista, guiderà un laboratorio sull’uso della voce.

Per concludere il ciclo, venerdì 29 luglio Ullalà Teatro appronterà un pomeriggio alla scoperta della musica e della danza dell’Africa subsahariana.

I tre laboratori, finanziati da “Fondazione Giuseppe Roi”, sono gratuiti, ma è richiesta l’iscrizione. su prenotazione! Per info e prenotazioni: 0444/226400 o museo@diocesi.vicenza.it