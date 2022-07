Crisi di governo, l’appello di Raffaele Consiglio alle forze economiche e sociali vicentine

«In questo momento critico sosteniamo il Paese dimostrando coesione sociale e senso di responsabilità»

Raffaele Consiglio, segretario generale provinciale di Cisl Vicenza,

commenta così la crisi parlamentare che ha portato alle dimissioni del Presidente del Consiglio Mauro Draghi, avviando l’iter per le elezioni anticipate:

«I tatticismi dei partiti hanno portato ad affondare un governo di larghe intese mentre il Paese di trova in una situazione peggiore rispetto a quando esso era nato.

Questa è una responsabilità gravissima.

Si apre una crisi sbagliata per tutti i lavoratori, inclusi naturalmente quelli vicentini.

Proprio quando dovevamo pianificare le progettualità per ricevere la seconda tranche di circa 20 miliardi di euro di fondi PNRR, nel pieno di una crisi energetica e di una nuova ondata pandemica, in un’economia di guerra e mentre ancora sono da compiere quelle riforme importanti che da tempo chiediamo anche come sindacato.

In questo scenario l’Italia sarà in campagna elettorale anziché iniziare a progettare la prossima Legge Finanziaria.

Mi auguro solo che questa crisi non metta in pericolo gli aiuti promessi alle famiglie e ai lavoratori.

In questo scenario è fondamentale che tutte le parti sociali – anche nel Vicentino – contribuiscano a sostenere il Paese dimostrando quella coesione sociale e quel senso di responsabilità che in questa fase sono mancati alle nostre rappresentanze parlamentari».

Comunicato stampa n.17

22 luglio 2022