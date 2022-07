Cicletica Vicenza: la Ciclofficina cerca una nuova sede

Siamo l’associazione Cicletica nata nel 2011 e gestiamo la Ciclofficina Popolare di Vicenza “Ciclocomio” con sede presso il Park Fogazzaro a Vicenza. Da 10 anni ci troviamo qui, ma ora dovendo trasferirci, siamo alla ricerca di un nuovo luogo. La nostra intenzione è di rimanere all’interno del Comune sia per facilitare l’accesso a tutti i cittadini, sia per continuare lo sviluppo del progetto nel nostro territorio, che ci vede attivi sin dal 2004 come gruppo informale di amici uniti dalla passione per la bicicletta.

I nostri pilastri sono:

o Promozione dell’uso della bici:

obiettivo generale da declinare nelle varie proposte, attività, progetti; siamo convinti che promuovere la cultura dell’uso della bicicletta sviluppi una migliore qualità della vita per l’individuo e per la collettività.

o Condivisione dei saperi:

mezzo attraverso cui perseguiamo i nostri obiettivi; questa metodologia con cui operiamo incrementa la conoscenza reciproca, sviluppa il senso di autoefficacia e stimola le persone ad apprendere e successivamente ad insegnare innescando un meccanismo virtuoso.

o Uso e riuso dei materiali:

stile con cui operiamo nel rispetto dell’ambiente e di ciò che ci circonda; dalle bici non più funzionanti viene smontata la componentistica ancora utilizzabile e resa disponibile per i fruitori della Ciclofficina;

o Socialità alternativa:

le serate in Ciclofficina sono momenti in cui poter conoscere nuove persone, instaurare nuove relazioni, condividere conoscenze, scambiare buone prassi e attuare vicinanza e sostegno a persone con percorsi di vita inediti.

Le principali attività che proponiamo, sono:

o Aperture del mercoledì sera

Ogni mercoledì sera dalle 20:30 alle 23:00 la Ciclofficina è aperta ai cittadini che possono accedervi per riparare la propria bici o, se sprovvisti, per sceglierne una tra quelle esposte.

Decisa la bici da adottare, con la nostra supervisione si inizia la sistemazione. L’accesso è su prenotazione, con un massimo di 5 persone per essere seguiti adeguatamente; al fruitore, viene spiegato il progetto della Ciclofficina e chiesto di tesserarsi (attualmente il costo della tessera è di 5 €/anno); al termine del lavoro, in base all’entità delle riparazioni verrà lasciato un contributo libero che l’Associazione utilizzerà per sostenere le spese di gestione. La Ciclofficina è anche riuscita nel tempo a creare delle collaborazioni con alcuni meccanici di bici.

o Corsi riparazione

Negli anni abbiamo affinato la proposta arrivando agli attuali 2 corsi teorico-pratici all’anno, rivolti alla cittadinanza, con consegna di relativa dispensa riassuntiva. Il corso consiste in 4 mercoledì sera in cui vengono affrontate le tematiche di base relative alla manutenzione della bici:

– telaio ruote e riparazioni camere d’aria;

– freni;

– trasmissioni: cambi e catena;

– movimenti: sterzo, centrale e mozzi.

Il numero di partecipanti è limitato a 6 per permettere di essere seguiti e istruiti adeguatamente.

o Venerdì CicloCulturali

Proseguendo con la voglia di nuove proposte, dal 2016 abbiamo iniziato ad offrire delle serate Cicloculturali: attualmente ogni ultimo venerdì del mese, vengono presentati viaggi in bicicletta, + o – estremi, individuali o di gruppo, vicini o lontani… per ogni età. Il tutto cercando di coinvolgere amici, conoscenti, appassionati di bici concludendo la serata con un momento conviviale.

o Altre attività svolte nel tempo

– progetti con le scuole

– organizzazione di mostre sulla bicicletta

– inserimento lavorativo di persone svantaggiate

– collaborazione con realtà del sociale di Vicenza e provincia

– collaborazione con alcune Comunità Terapeutiche di Vicenza

– collaborazione con U.E.P.E. di Vicenza

– corsi di riparazione e attività ludiche legate al mondo bici rivolte a gruppi scout

– partecipazione ad eventi e manifestazioni: ad es. Festambiente, Lago di Fimon, Antica

Fiera di Grisignano di Zocco, Festival Biblico, Giornate senz’auto organizzate dal Comune di Vicenza, Biblioteca Bertoliana, Fiab Vicenza e Fiab Rovigo.

Attualmente occupiamo una superficie di circa 80 mq per la sede dove svolgiamo le attività rivolte ai cittadini e di circa 50mq destinati a magazzino. Siamo alla ricerca di entrambi, o momentaneamente anche solo della sede. A settembre dovremo lasciare libera l’attuale.

Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che ci aiuteranno nel trovare una nuova sede per poter continuare a svolgere la nostra attività per il benessere della collettività.

Per contattarci potete chiamare Andrea 3497877655 o Donato 3280185419.