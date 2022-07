Ci dissociamo. L’unica strada è il voto

Crisi di governo, lettera pro-Draghi di sindaci e presidenti.

De Carlo: “Gli amministratori di Fratelli d’Italia si dissociano dalla lettera aperta che qualche Sindaco sta sottoscrivendo sulla crisi di Governo in atto finalizzata a garantire la continuità del Governo Draghi”: è netta la posizione espressa dai rappresentanti FdI in Veneto e rilanciata dal senatore e coordinatore veneto di Fratelli d’Italia Luca De Carlo in merito all’iniziativa che nelle ultime ore ha coinvolto sindaci e presidenti di regione.

“Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: l’unica strada oggi è il voto, per dare alla nazione un governo forte che possa rispondere ai bisogni dei cittadini”, spiega De Carlo.

“Un Sindaco deve rappresentare tutti i cittadini,

compresi coloro che vogliono legittimamente andare al voto, oltre che la sua stessa maggioranza: sono proposte inaccettabili perché antepongono l’interesse partitico al dovere di rappresentanza di tutti gli elettori.

È un’iniziativa che non può essere condivisa né nel merito che nel metodo”.

“Non possiamo ancora permetterci tentennamenti o retromarce opportunistiche”, conclude De Carlo. “Serve andare subito al voto per chiudere la Legge Finanziaria e dare una guida forte e stabile alla nazione”.

Coordinatore veneto di Fratelli d’Italia Luca De Carlo

Fratelli d’Italia non condivide la scelta del Sindaco Francesco Rucco

di sottoscrivere la lettera aperta in favore dell’attuale governo e se ne dissocia formalmente.

Riteniamo che la sua adesione sia da considerarsi di carattere personale e non rappresenti né la volontà dell’intera città né dell’intera maggioranza in consiglio comunale.

Certamente non quella del nostro partito che si batte per restituire al più presto la possibilità di tornare al voto ai cittadini italiani e per avere un governo coeso, omogeneo, autorevole e alternativo alla sinistra.

Mattia Ierardi – Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Vicenza “