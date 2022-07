CCIAA: 50 borse di studio

Borse di studio da 1.000 euro per i nuovi iscritti agli ITS vicentini

La Camera di Commercio di Vicenza rinnova l’iniziativa a sostegno degli studenti degli ITS, un percorso di studi che risulta altamente coerente con le necessità delle imprese beriche e offre notevoli opportunità occupazionali

50 borse di studio da 1.000 euro ciascuna per le matricole degli ITS:

a mettere in campo questa opportunità è la Camera di Commercio di Vicenza, che ha pubblicato un bando rivolto a tutti gli studenti residenti in provincia di Vicenza che intendono iscriversi nell’anno 2022 al primo anno di un corso di Istruzione Tecnica Superiore (ITS-Academy) organizzato nella provincia di Vicenza (l’elenco completo è disponibile sul sito www.itsacademy-veneto.com).

L’iniziativa rientra nell’ambito di un impegno più ampio della Camera di Commercio di Vicenza per favorire l’orientamento scolastico in relazione ai fabbisogni professionali del tessuto economico locale e in generale l’occupazione, considerando che numerosi studi di settore segnalano le difficoltà delle imprese del territorio a reperire tecnici specializzati, rispetto alle quali gli ITS rappresentano un’offerta formativa pertinente e di qualità.

Le domande per la concessione della borsa di studio potranno essere inviate dalle ore 9.00 del 12 luglio alle ore 21.00 del 12 ottobre 2022, tramite PEC.

Il testo integrale del bando, contenente tutte le informazioni utili a presentare la domanda, è disponibile sul sito della Camera di Commercio di Vicenza all’indirizzo www.vi.camcom.it.

Le borse di studio saranno assegnate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande ammesse.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Orientamento al Lavoro e alle Professioni o l’Ufficio Punto Impresa Digitale (PID): promozione@vi.camcom.it e pid@madeinvicenza.it, tel. 0444 994840 – 0444 994751).