Castelgomberto: interventi sui marciapiedi

Il sindaco Dorantani e l’assessore ai Lavori Pubblici Danese:

“In linea con la nostra proposta elettorale interveniamo per sistemare i marciapiedi di Castelgomberto, che in alcuni casi sono danneggiati dall’usura e dal tempo e sui quali per molti anni non si è mai messo mano”

L’Amministrazione Comunale di Castelgomberto

ha deciso di intervenire su alcuni marciapiedi di Castelgomberto. L’attenzione è stata rivolta verso le zone ad alto utilizzo da parte di alunni e famiglie, dove i marciapiedi sono particolarmente ammalorati. Gli interventi che partiranno nelle prossime settimane e riguarderanno viale Europa, via Rigallo e piazzetta Aldo Moro.

Le prime due vie si trovano in prossimità di edifici scolastici mentre la terza si trova al centro di una zona residenziale.

“In alcuni punti – precisa il sindaco Dorantani – i marciapiedi sono ridotti male a causa di usura, incuria e meteo. Interveniamo quindi, sia per una questione di decoro, sia per una questione di sicurezza considerando che questi interventi sono concentrati principalmente nelle zone di accesso scolastico.

Questo non deve essere interpretato come un intervento spot, ma come un segnale di attenzione verso le strade del paese che hanno maggior bisogno di manutenzione”.

“Si tratta – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Martina Danese –

di un intervento di 25 mila euro, programmato in linea con la scelta elettorale di andare a sistemare i marciapiedi più danneggiati di Castelgomberto. La scelta è stata fatta in base a due criteri.

Uno sullo stato di evidente usura come ed uno sulla loro prossimità a luoghi di frequentazione scolastica o residenziale. Per esempio in viale Europa, strada di accesso all’Istituto Comprensivo ‘Fermi’. Qui verranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria con bitumatura e livellamento della pavimentazione, oltre che con l’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti.

Un secondo intervento verrà fatto in via Rigallo, nel tratto che va dalla provinciale all’uscita della scuola d’infanzia ‘Don Busato’. Un tratto ad altro traffico pedonale delicato perché percorso da famiglie e bambini che accedono all’asilo.

Un terzo intervento viene fatto invece in piazzetta Aldo Moro, sulla quale non è mai stata messa mano da quando è stata creata la zona residenziale e dove è assolutamente necessario un intervento di sistemazione e ripristino della sicurezza e del decoro urbano”

Video al link: https://drive.google.com/file/d/16XiH5TuCpmhaZkbxqFvyzUtsP0gEwmtL/view?usp=sharing