Casentino amaro per Manuel Sossella

Una foratura nel corso dell’ultima speciale, con conseguente cambio ruota, allontana il duo della Hyundai i20 dalla sesta posizione assoluta

È stato un Rally del Casentino dall’esito inaspettato,

e purtroppo negativo, quello disputato sabato scorso da Manuel Sossella e Gabriele Falzone con la Hyundai i20 Rally2.

Dopo sei prove speciali dall’esito discreto, il pilota vicentino partiva per l’ultima decisiva “Crocina” – la più lunga e selettiva coi suoi oltre 22 chilometri – col proposito di difendere la sesta posizione e di provare anche a scalarne una nell’assoluta, quando un improvviso afflosciarsi della gomma anteriore sinistra ha messo la parola fine sulla prestazione del portacolori della Scuderia New Turbomark che, deluso, traccia un bilancio della gara.

“Non era certo quella che si può definire una gara memorabile, quella che stavamo disputando fino ad una prova dal traguardo, ma ci stavamo comunque difendendo dagli attacchi dei numerosi avversari per mantenere una buona posizione assoluta e di campionato; nel corso della ripetizione della “Crocina”, verso metà percorso ho sentito improvvisamente la vettura scartare in modo anomalo a sinistra e, con Gabriele, ci siamo resi subito conto di aver forato.

Altro non restava che fermarsi e sostituire la ruota

accusando un gap di cinque minuti che ci ha spinto nelle retrovie della classifica assoluta chiudendo anche l’argomento IRCup per il quale – anche con una partecipazione in meno – ci sentivamo ancora in gioco.

Problema alla gomma a parte, devo riconoscere che non siamo ancora a quel livello di affiatamento col mezzo che ci possa permettere di sfruttarlo al 100%, pagando anche quel qualcosa in più in termini meccanici che attualmente hanno le numerose Skoda in gara.

Cercheremo un pronto riscatto sulle strade di casa al Città di Bassano che sarà decisivo per il Campionato.

Colgo, infine l’occasione per ringraziare i tantissimi tifosi

che ho trovato anche in quest’occasione al Casentino oltre alle aziende che ci sostengono e, in particolare in questa gara, tutte quelle aretine con in primis Croma Catene nelle persone della famiglia Cacchiani e la Scuderia New Turbomark capitanata da Beppe Zagami”.

Per la cronaca Sossella e Falzone hanno concluso il rally in ventitreesima posizione assoluta scalando di ben diciassette a seguito dell’inconveniente occorso.

Vicenza, 18 luglio 2022

Immagini realizzate da Amicorally.