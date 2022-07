Breganze: auto contro basamento in rotatoria

La notte scorsa, alle 2:30,

i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Innovazione a Breganze per la fuoriuscita di un’auto andata a sbattere contro il basamento di un’opera d’arte della rotatoria: un ferito.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza l’auto e spento del tutto il principio d’incendio, già estinto da un operaio di un’azienda vicina.

Il ferito venuto subito fuori dall’auto, dopo l’impatto contro il basamento della scultura di metallo che è stata danneggiata, è stato preso in cura dai sanitari del Suem e trasferito in ospedale.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.