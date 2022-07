Bassano del Grappa: Minifest Operaestate con All’inCirco

Si rinnova l’appuntamento con il Minifest, la rassegna di teatro dedicata alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie.

A cura di Operaestate Festival, che propone uno speciale appuntamento nei quartieri di Bassano, coinvolgendoli in una grande festa per adulti e piccini.

Martedì 19 luglio sarà la volta di Quartiere Merlo con attività e laboratori attivi fin dal pomeriggio.

Un momento poi per cenare insieme e alle ore 20.45 andrà in scena lo spettacolo di arti circensi All’inCirco. Varietà di Compagnia Lanutti & Corbo.

All’inCirco, uno spettacolo di circo, magia e acrobazie per spettatori da 0 a 100 anni.

L’appuntamento è promosso da Operaestate in collaborazione con il comitato di Quartiere Merlo e Ullallà Teatro.

Tutti gli eventi si terranno presso la sede dei Gruppi di via Rosmini.

Il Minifest in festa travolge il Quartiere Merlo con un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, trasformismo, poesia e follia.

Già dalle 17.30 del pomeriggio saranno attivi laboratori creativi sul circo, sui colori, sulla musica, un Castello magico dove ascoltare delle storie, e un o speciale “angolo delle coccole” per bambini da 0-3 anni.

A seguire una pausa per cenare tutti insieme, grazie alla collaborazione con il comitato di quartiere, e poi ancora divertimento con lo spettacolo All’inCirco Varietà.

La Compagnia Lanutti & Corbo porta in scena un varietà surreal-popolare abitato da personaggi bizzarri e assurdi. Un imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della Maiella e la sua assistente, e altri eventuali e vari.

Uno spettacolo a cavallo tra il circo teatro e il cabaret adatto ad un pubblico di qualsiasi età, pronto ad essere meravigliato da un mix di arti e teatro. Uno spettacolo che può essere degustato a qualsiasi ora del giorno e della notte, prima e dopo i pasti.

Ma la giornata non è ancora finita perché al termine dello spettacolo si alza la musica e inizia la Baby Dance, con tanta musica e movimento.

La Compagnia Lanutti & Corbo, nata dall’incontro di Domenico Lanutti (Italia) e Gaby Corbo (Argentina), entrambi artisticamente attivi dal 1995.

Il primo ha un profilo sfaccettato e dinamico di comico, attore, mago, drammaturgo, autore, regista e insegnante di teatro comico.

La seconda è acrobata, attrice e insegnante di circo teatro.

La loro poetica insieme alla loro tecnica ha creato uno stile unico nel panorama artistico nazionale con l’obiettivo di combinare le arti per produrre meraviglia a 360°.

Nel 2012 fondano insieme la P. I. P. P. U. (Piccola Impresa Per Produrre Umorismo) portando i loro spettacoli oltre che nei più importanti festival di teatro di strada in Italia, anche in Lussemburgo, Turchia, Grecia, Paesi Bassi.

Un programma articolato che prevede un ingresso con biglietto unico a €5.00, compreso lo spettacolo.

Ma è possibile anche partecipare solo allo spettacolo con un biglietto di €2,50.

Posti limitati e prenotazione obbligatoria al numero 338 1656465.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Remondini.