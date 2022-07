Bardiani CSF Faizané: vittoria di Filippo Fiorelli

Filippo Fiorelli conquista la prima tappa del Sibiu Tour in Romania.

Per lui anche leadership nella classifica generale e maglia a punti. Prima vittoria stagionale per l’atleta siciliano.

Nella prima tappa del Sibiu Tour arriva subito il successo per la Bardiani CSF Faizané con un Filippo Fiorelli scatenato che finalizza al meglio il lavoro di squadra.

Prima frazione da Brezoi a Sibiu con oltre 200km di gara conclusi con uno sprint regolato nel gruppo dei migliori da Filippo Fiorelli. Sull’ultima salita di giornata scattano alcuni uomini ma gli atleti della Bardiani CSF Faizanè restano davanti in copertura per Fiorelli, condotto al meglio dal treno ciclamino e lanciato nel lungo sprint resistendo al tentativo di ritorno degli altri due atleti italiani Dalla Valle e Piccolo.

Un’ottima prestazione

dell’atleta della Bardiani CSF Faizané che dopo il sesto posto ai recenti campionati italiani, concretizza il suo momento di forma con un importante successo, il primo stagionale, che gli permette anche di conquistare la leadership della classifica generale

Queste le prime parole di Filippo Fiorelli dopo il traguardo:

“Una vittoria davvero cercata quest’anno e quest’oggi.

Mi sentivo veramente bene e sin da questa mattina ho detto ai miei compagni e ai direttori che avrei fatto io la gara e la volata.

Finalmente mi sono sbloccato, perché già dal Giro di Sicilia ero in condizione, al Giro d’Italia sono uscito per una giornata no, ma da subito sono tornato in corsa al Tour of Norway e poi in Slovenia e all’Italiano. Finalmente qui a Sibiu ne ho raccolto i primi frutti.

Devo ringraziare i miei compagni che hanno svolto tutti un lavoro splendido, chi da lontano come Battaglin, chi sulla salita come Martinelli, chi nel treno finale come Marcellusi e Colnaghi. E i miei DS che mi hanno sempre sostenuto e creduto in me, così come mia mamma.

Con la vittoria è arrivata anche la maglia di leader, ma la classifica generale non è un nostro obiettivo primario, anche se domani sarò al servizio anche dei miei compagni più abili in salita e vedremo cosa succederà.”

Classifica di tappa:

1 – Filippo Fiorelli – Bardiani CSF Faizané

2 – Nicolas Dalla Valle – Giotti Vittoria

3 – Andrea Piccolo – Drone Hopper Androni

All images can be used for editorial purpose only. Credits Bardiani – CSF – Faizanè & Sibiu Tour Official