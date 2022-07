Autodeterminazione, sì però…

Bisogna osare dire la verità al potere.

È il mestiere dei giornalisti, e degli scrittori. Non lo diciamo solo noi; prendiamo a prestito queste parole da Russell Banks, uno scrittore americano meglio conosciuto per i suoi “resoconti dettagliati dei conflitti interni e delle lotte quotidiane di personaggi ordinari spesso emarginati”.

Il principio di autodeterminazione fu solennemente enunciato da Woodrow Wilson – 28° Presidente degli Stati Uniti – in occasione del Trattato di Versailles (1919) che avrebbe dovuto fungere da linea guida per il tracciamento dei nuovi confini, ma in realtà fu applicato in modo discontinuo e arbitrario, contribuendo non poco alla graduale destabilizzazione e al definitivo sovvertimento dell’ordine di Versailles.

Thomas Woodrow Wilson

era un ex professore di Scienze politiche rieletto per la seconda volta nelle elezioni del 1916. L’idealismo di Wilson ha le sue basi nella consapevolezza del ruolo decisivo svolto dagli Stati Uniti per la vittoria degli alleati e per la fine della guerra.

Ciò lo spinge a credere che possa indirizzare le decisioni di Francia e Gran Bretagna (al solito l’Italia non è protagonista) verso la realizzazione di una pace giusta e democratica che richiami i princìpi della sua nuova diplomazia enunciati nei 14 punti. Tutti i buoni propositi di Wilson si scontrano, però, con la decisa volontà dei vincitori di imporre alla Germania una pace punitiva e umiliante.

Trascorrono 35 anni, e a Dien Bien Phu (una città di medie dimensioni situata nel nord-ovest del Vietnam) inizia un declino inarrestabile.

La località è nota per essere teatro della battaglia tra il Viet Minh e le forze francesi. Significò la fine della guerra d’Indocina (7 maggio 1954), che avrebbe portato alla formazione del Vietnam del Nord e del Vietnam del Sud; ma soprattutto l’inizio della decolonizzazione iniziata molto prima.

A Dien Bien Phu, per la prima volta una forza armata autoctona sconfigge l’esercito del “grande padrone bianco”. Da quella data passeranno all’incirca 20 anni, e con il dissolvimento dell’Union française, e la trasformazione del Commonwealth britannico emergerà il neo colonialismo yankee con la sua esportazione della democrazia, che era l’obiettivo dichiarato di Woodrow Wilson sin dalle origini.

Una forma moderna di colonialismo secondo la quale le vecchie potenze coloniali del mondo, o le nuove nazioni egemoniche, esercitano un’influenza decisiva in materia economica, politica e culturale su altre nazioni indipendenti o decolonizzate.

In Italia, fu Umberto Bossi a riproporre la questione dell’indipendenza dei popoli padani;

ma sappiamo tutti come il Senatùr era bravo ad arringare i suoi militanti, ma meno efficace a raggiungere i traguardi che si prefiggeva. Il Prof. Gianfranco Miglio pensava d’aver trovato lo strumento per il federalismo; ma si rese presto conto dell’abbaglio.

E a questo punto è utile analizzare la figura dell’intellettuale. Il noto linguista e storico bulgaro Tzvetan Todorov da’ una definizione significativa su che cos’è: «Per parte mia limito l’uso di questa parola nel modo seguente: è uno studioso o un’artista (categoria che include anche gli scrittori) che non si accontenta di fare opere scientifiche o di creare opere d’arte, di contribuire dunque al progresso della verità o allo sviluppo del bello, ma che si sente anche toccato dal problema del bene pubblico. Dei valori della società in cui vive e che partecipa quindi al dibattito su quei valori.

L’intellettuale, secondo questa definizione,

si situa a uguale distanza dall’artista o dallo studioso che non si preoccupa della dimensione politica ed etica del suo lavoro, come dal politico e dal propagandista di professione, che non produce alcuna opera.»

Questa lunga premessa per inquadrare il fatto che attualmente sono solo 5 o 6 gli intellettuali e cattedratici italiani dichiaratamente indipendentisti, a fronte di una popolazione sempre più numerosa che chiede l’autodeterminazione, ed in attesa di meglio si sarebbe accontentata dell’autonomia per mezzo di un referendum tenutosi il 22 ottobre 2017, a tutt’oggi disatteso da tutti i partiti presenti in Parlamento.

Charles Wright Mills (1916-1962) è stato un sociologo statunitense, che confessava come la vocazione politica degli intellettuali risiede nello smascheramento delle bugie che sostengono il potere irresponsabile.

Sarà anche vero, ma uno dei 5 o 6 intellettuali indipendentisti sopra indicati, si lasciò andare a fare il ghost writer per un rappresentante politico dalla moralità deviata. Václav Havel (1936-2011) drammaturgo, scrittore e primo presidente della Repubblica Ceca, ammoniva: «C’è sempre qualcosa di sospetto in un intellettuale che sta dalla parte dei vincitori.»

Un altro oltre ad avere una cattedra in Lombardia, passa molto del suo tempo a insegnare in stage in giro per il mondo. Costui si era dedicato alla stesura di un’ipotesi politico-istituzionale, ma giunto alla fase finale mise tutto in un cassetto, e non ne parlò più.

Altri due intellettuali indipendentisti furono inutilmente “inseguiti”

per conferenze e dibattiti al fine di stimolarli alla redazione di progetto di costruzione politica. Ma solo di recente si sono attivati nel varo di una «Nuova Costituente», a difesa dei territori, scrivendo: «Come dopo il ‘45, abbiamo allora bisogno di sottoscrivere un nuovo patto: stavolta, però, tra le comunità territoriali, che hanno esigenze diverse e vanno tutte rispettate (il federalismo tanto caro a G.F. Miglio. Ndr).

Per lasciarsi alle spalle questo Stato espropriatore, dobbiamo costruire istituzioni all’altezza dei tempi e in concorrenza tra loro, che tutelino davvero le libertà degli individui. Tutto deve essere sottoposto al vaglio popolare e le nuove regole dovranno essere votate dalle varie popolazioni (la democrazia diretta, quale equilibratrice di quella rappresentativa. Ndr), che non potranno mai più essere maltrattate dal Palazzo, com’è avvenuto in tutti questi decenni di falsa democrazia.»

Noi vogliamo credere alla bontà di questi enunciati,

ma la nostra lunga esperienza ci dice che, per esempio, la Costituente italiana che operò tra 25 giugno 1946 e il 31 gennaio 1948, era composta da 556 saggi deputati che si dilungarono in mesi di infruttuose discussioni, per poi delegare alla famosa Commissione dei 75, che si contrasse al Comitato dei 18 il quale materialmente stilò l’imperfetto testo entrato in vigore il 1º gennaio 1948.

Orbene, dalle dichiarazioni pubbliche dell’Intelligencija di «Nuova Costituente», non pochi osservatori temono il ripetersi delle problematiche del 1946/48.

Non ultimo il papocchio del passaggio dal regno alla repubblica mantenendo praticamente intatta e al suo posto la burocrazia d’origine fascista.

Motivo per cui detti aspiranti a un nuovo organismo, preferirebbero caldeggiare la stesura di una bozza o ipotesi, sulla quale l’Assemblea verrebbe chiamata a modifiche, implementazioni, e quant’altro necessario, prima di divulgare il prodotto finito all’opinione pubblica; grosso modo dichiarando: «Se domani mattina entrassimo nella stanza dei bottoni, questa è la nostra strategia. Questi i nostri obiettivi. Questa la burocrazia chiamata ad assicurare il cambio di regime.»

Non bastasse, c’è un’altra esperienza poco rassicurante in quest’ambito.

La Carta Europea delle Autonomie Locali fu fatta propria dall’Italia con la Legge 142/1990. Attraverso tale dispositivo (e successive modificazioni) gli Enti Locali, tra l’altro dovevano dotarsi di uno Statuto. L’equivalente d’una piccola Costituzione per Comuni, Province e Regioni. Tale Statuto, in palese conflitto d’interessi ancor oggi viene redatto, implementato, e modificato a cura dei rispettivi Consigli comunali, provinciali, regionali.

Ma Quis custodiet ipsos custodes? Nessuno! I rappresentanti stilano ciò che a loro sembra giusto. Al cosiddetto “popolo sovrano” non viene chiesto di approvare o rifiutare. È la stessa storia della Costituzione “più bella del mondo”, secondo uno strapagato guitto di regime.

Insomma, per tornare alla «Nuova Costituente», non riteniamo produttivo lasciare uno spazio di discussione troppo esteso ai legislatori. Meglio fornire un brogliaccio all’Assemblea, per poi raccogliere critiche, suggerimenti e implementazioni da far approvare alle popolazioni cui ci si rivolge.

L’esperienza di quei legislatori di seconda o terza schiera

(vedasi la Carta Europea delle Autonomie Locali) e gli Statuti degli Enti Locali sono lì a dimostrarlo. Chi voglia approfondire può benissimo andare a consultare un qualsiasi Statuto comunale, dove ancora appare il referendum “consultivo”, e dove la quantità e la qualità delle materie escluse dall’esercizio della sovranità popolare sembrano stilate da dittatorelli dello Stato di Bananas.

Malgrado in Europa molti Stati si abbarbichino al principio di autodeterminazione dei popoli, va preso atto che quest’idea di libertà non è molto seducente per chi sta al potere. Si costati come i catalani sono stati manganellati dalla Guardia Civil perché volevano votare un referendum (non fare una rivoluzione armata), e come l’UE abbia girato la testa dall’altra parte.

La Scozia ha avuto il suo regolare referendum e l’ha perso. Adesso il premier Nicola Sturgeon alza la voce e preannuncia che un nuovo referendum sull’indipendenza si terrà il 19 ottobre 2023. Ma se si entra nel dettaglio si scopre che combatte per un referendum “consultivo”.

Se da un lato sono sempre più numerosi i cittadini

che si rendono conto dell’inutilità di rivoluzioni armate e cruente. Dall’altro appare ingenuo non prevedere che il regime partitocratico presto o tardi farà default. Il disastro energetico e commerciale lo tocchiamo con mano. L’Euro sta arrivando alla soglia psicologica della parità col dollaro.

In Italia la crisi politica del Governo Draghi è palese. Regno Unito, Francia e Germania hanno anche loro grossi problemi. A un certo punto avverrà il collasso, e probabilmente basterà che una minoranza di cittadini responsabili tragga dal cassetto il proprio Progetto di costruzione politica qui auspicato, e si potrà ricominciare da capo.

Perché come diceva Alberto Moravia: «L’intellettuale è come il bambino della favola, che rivela all’imperatore la sua nudità.»

Enzo Trentin