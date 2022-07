Atletica Vicentina: campionati Master

Unica società veneta a qualificare alle finali nazionali dei Campionati Master su pista sia la formazione maschile che la squadra femminile

A Montebelluna 18 titoli regionali di categoria

Atletica Vicentina, oltre a produrre eccellenti prospetti nel settore giovanile e ad ottenere prestigiosi risultati tra i Master di Corsa su Strada e di Trail Running, brilla nell’attività Master su Pista.

La società berica è l’unica in Veneto ad aver qualificato alle Finali Nazionali di gare su pista (Modena 10/11-09), riservate ai Master, sia la squadra femminile, che quella maschile.

Questo risultato è maturato in virtù delle prestazioni conseguite nella prima metà del 2022, soprattutto in campo regionale.

I Master dell’equipe vicentina sono sempre stati fra i principali protagonisti nelle varie competizioni: dai salti, ai lanci, al mezzofondo, alla velocità.

“Quale meccanismo ha portato Atletica Vicentina a primeggiare, fino all’approdo alle Finali Nazionali?”

“ In base alle prestazioni che le tabelle della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera, ndr) quantificano in punteggi – spiega Luca Fabris, vice presidente di Atletica Vicentina e responsabile del settore Master su Pista – ed avendo partecipato a quasi tutte le gare del calendario, la squadra femminile e quella maschile sono riuscite entrambe a cogliere un posto tra le migliori 24 nel contesto nazionale.”

“Non era un epilogo così scontato….”

“Affatto! Nonostante vari problemi, le nostre atlete ed i nostri atleti spesso hanno messo a segno prestazioni importanti, cogliendo da 800 punti in su nelle singole specialità, ovvero la soglia molto vicina all’eccellenza.”

“In Veneto avete pochi rivali….”

“Questo ci inorgoglisce e ci motiva ancora di più nella preparazione finalizzata all’appuntamento di Modena del 10 e dell’11 settembre. Si ripartirà da zero, quindi tutti alla pari; affronteremo le migliori formazioni italiane e non ci tireremo indietro.”

Anche nel recente Campionato Regionale Master su Pista (Montebelluna 23/24-07), valido anche come prova del circuito “Stadion 192” (vinto da Atletica Vicentina nel 2021), il sodalizio della presidente Barbara Lah ha portato a casa tutta una serie di performances che lo confermano ai vertici in Veneto.

Di seguito i campioni regionali 2022 targati Atletica Vicentina:

Katia Agostinetto (SF50 – 100 metri e 400 metri)

Cesare Pansini (SM80 – 100 metri)

Alessio Vencato (SM35 – 1500 metri)

Riccardo Toniollo (SM50 – 1500 metri)

Massimiliano Cattani (SM50 – 200 metri)

Luigi Vivian (SM35 – 400 metri ed 800 metri)

Riccardo Girardello (SM50 – 400 metri)

Maurizio Sella (SM60 – Getto del Peso, Lancio del Martello, Lancio del Disco e Lancio del Martello con maniglia corta)

Bruna Grasselli (SF65 – Getto del Peso e Lancio del Disco)

Luigi Vanzo (SM55 – Salto in Lungo)

Dina Bevilacqua (SF55 – Salto in Lungo)

Luca Zanon (SM50 – Salto in Alto)

Vicenza, 27.07.2022

In allegato: Foto di Maurizio Sella (in copertina) e di Bruna Grasselli, entrambi in azione a Montebelluna (23/24-07)

