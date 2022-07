Arrestato per evasione­­­­­­­­­­­­­­­­­

Nel pomeriggio di ieri,

presso la Stazione Carabinieri di Bassano del Grappa, si presentava Mirco MAFFEI, italiano 31enne, il quale si costituiva per il reato di evasione.

Lo stesso infatti, a seguito di provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria di Foggia, si trovava agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica nel territorio bassanese.

In caserma giungeva in bicicletta ed al carabiniere al quale aveva confessato l’evasione, si mostrava calmo ma nello stesso tempo fermamente deciso a non fare rientro presso la comunità in cui viveva, perché non sopportava più quell’ambiente.

Non aggiungeva altro se non dichiarare che se lo avessimo accompagnato di nuovo in quella struttura, sarebbe evaso di nuovo.

Ai carabinieri non restava altro che comunicare l’arresto in flagranza di reato al P.M. di turno presso la Procura di Vicenza Dr Gianni PIPESCHI il quale, concordava la misura adottata e disponeva la custodia dell’uomo in camera di sicurezza, fino all’odierno rito direttissimo che si concludeva con la convalida dell’arresto, la scarcerazione e l’applicazione della misura cautelare dell’OBBLIGO DI DIMORA presso la comunità terapeutica luogo di detenzione, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.

