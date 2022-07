Anziana cade dal letto: poliziotti in soccorso

Cade dal letto

per un MALORE e non riesce ad alzarsi

POLIZIOTTI in SOCCORSO di una ANZIANA SIGNORA

Nel pomeriggio di ieri una pattuglia della Squadra “Volanti” interveniva in Via Astichello a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta alla Centrale Operativa della Questura, poiché all’interno di un appartamento si trovava un’anziana signora in gravi difficoltà.

Gli Agenti, giunti sul luogo dell’intervento in pochi minuti,

prendevano immediatamente contatto con la giovanissima nipote dell’anziana, che aveva richiesto l’intervento poiché la nonna, una signora vicentina di 83 anni, era caduta dal suo letto per un malore e non riusciva più ad alzarsi.

Resisi subito conto della situazione,

i Poliziotti dapprima si adoperavano a prestare il primo soccorso alla signora, aiutandola a rialzarsi ed a distendersi sul letto; quindi, al fine di potersi appurare in modo certo circa le sue condizioni di salute, facevano intervenire prontamente i Sanitari del 118 SUEM e la Guardia Medica per una visita medica a domicilio.

Dopo che i Sanitari intervenuti

hanno certificato le buone condizioni di salute dell’anziana signora, e la non necessità di sottoporla a ricovero ospedaliero, gli Agenti riprendevano il loro normale servizio di pattugliamento cittadino, non prima di aver ricevuto i sinceri ringraziamenti di nonna e nipote.

“Una delle funzioni imprescindibili della Polizia di Stato è quella di dare ausilio ai cittadini che, per vari motivi, si trovano in situazioni di difficoltà – ha tenuto a sottolineare il Questore di Vicenza Paolo Sartori.

Anche in questo caso il pronto intervento degli Agenti della Polizia di Stato è stato risolutivo nel prestare soccorso ad una anziana signora che, non sapendo a chi rivolgersi, ha richiesto il nostro aiuto. Il ruolo di Polizia di Prossimità che quotidianamente svolgiamo è di fondamentale importanza per far sentire la vicinanza delle Istituzioni a chi ha bisogno di aiuto”.

Questura di Vicenza – Comunicato Stampa dell’11 luglio 2022