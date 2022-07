Stravaganti ma seri, spensierati ma fragili, colorati ma malinconici

Dopo i singoli “UH!”, “BLU” E “TURNOVER”

fuori oggi l’EP d’esordio RISPOSTE SINCERE, DOMANDE SBAGLIATE

Ci sono domande che non hanno risposte, ci sono problemi che non hanno soluzioni.

Per quanto ci si sforzi, a volte siamo vittime di un destino che non capiamo e l’unica cosa che ci fa sentire al sicuro e completi, ordinati nel disordine del cosmo è lei: la musica.

Dopo i primi singoli che ci hanno presentato il mondo della band, è fuori oggi, mercoledì 13 luglio, l’EP d’esordio degli ANTARTICA, “RISPOSTE SINCERE, DOMANDE SBAGLIATE” (distribuito da ADA Music Italy), disponibile in streaming e digitale al link https://ada.lnk.to/rsds.

“RISPOSTE SINCERE, DOMANDE SBAGLIATE”

non è un titolo qualunque, ma è anche una frase che rappresenta appieno i vent’anni dei componenti della band: tante domande sul futuro, sui problemi, sulle incongruenze della vita in generale.

Ma sembra che per quanto ci si impegni a trovare delle risposte, queste sfuggano sempre.

Di seguito la tracklist dell’EP, prodotto da heysimo:

Vento UH! Turnover Blu Persi

“Abbiamo usato questo EP – raccontano gli ANTARTICA – per ribellarci a queste nostre lotte interiori, trattando argomenti che ci toccano da vicino e ai quali cerchiamo di dare delle soluzioni che probabilmente non esistono neppure. La confusione nella nostra testa, il sentirsi fuori posto, il luccichio nostalgico del passato, la paura del futuro, la voglia di rimanere in piedi e di andare a fondo alle cose non rimanendo in superficie, sono pensieri che ci attanagliano.

Abbiamo provato ad esorcizzarli facendo quello che ci piace di più: fare musica.”

L’EP arriva dopo “UH!” – https://ada.lnk.to/UH_pre – con cui la band ci ha presentato il suo mondo, “BLU” – al link https://ada.lnk.to/antarticablu_pre – e “TURNOVER” – al link https://ada.lnk.to/TURNOVER_pre.

Nelle copertine dei vari singoli abbiamo conosciuto tre personaggi, disegnati dalla mano di @linda__flowers__, attraverso cui la band ha voluto dare forma alle emozioni che l’hanno ispirata nella stesura dei brani.

Adesso, questi personaggi avranno un nome e un’identità ben definita, scelti con l’aiuto dei fan, per coronare il percorso che ha portato gli Antartica alla creazione del primo lavoro discografico.

Gli Antartica sono una band di Vicenza,

attivi da Settembre 2019.

Hanno all’attivo 7 singoli, affermandosi con le ultime due uscite nella playlist editoriali di Spotify “Scuola Indie”.

Hanno raggiunto altre playlist importanti come Indie Italia, New Music Friday e Viral Italia con l’uscita del loro singolo “Clinica”, il cui videoclip è stato messo in alta rotazione su MTV per tutto il mese di aprile 2021.

Cantano di malinconia quotidiana e col loro sound cercano di unire l’alternative americano all’indie-pop nostrano.

https://www.instagram.com/antartica_chi/