AMALO FESTIVAL 2022

Luglio si chiude nel segno della danza

Giovedì 28 luglio ore 21 – Brolo di Villa Clementi (Via Grisi/Via Cardinal De Lai – Malo)

Rinviato a data da destinarsi il concerto del Gospel Voices Family a causa del lutto cittadino proclamato dopo la tragedia della Marmolada, giovedì prossimo 28 luglio si riaccendono i riflettori di AMALO FESTIVAL con una serata all’insegna della danza.

Nell’ambito della rassegna Visioni di Danza 2022, che lo scorso anno ha raccolto una grande partecipazione nei comuni coinvolti, sul palco allestito al Brolo di Villa Clementi, verrà proposto dalla compagnia Naturalis Labor di Vicenza, un trittico di grande suggestione.

Cinque danzatori contemporanei offriranno, ai presenti, tre coreografie curate dall’eclettico Luciano Padovani: il poetico passo a due “Pezzi Fragili”, l’ipnotico passo a tre “Prelude” e l’intenso quintetto “Night Wolves”.

LE TRE ESIBIZIONI

> PEZZI FRAGILI – Pezzi fragili, con Andrea Rizzo e Roberta Piazza, “è nato quasi d’istinto”. Due persone si trovano vicine e pronte per un ipotetico viaggio. Una condivisione profonda, due persone sconosciute che si rendono conto di quanto uno sia importante per l’altro. Un pezzo emotivo, sottile, poetico.

> PRÉLUDE – Un trio sulle musiche del famoso Prélude à l’aprés midi d’un faune di Claude Debussy con Alice Carrino, Jessica D’Angelo e Giuseppe Morello. Un’atmosfera neoclassica accompagna lo spettatore nel rapporto amoroso ma onirico del Fauno e le Ninfe.

> NIGHT WOLVES – Chiude la serata il pezzo che è stato il motivo del titolo Piccoli Lupi: il quintetto Night Wolves. L’approccio coreografico qui perde la vena ‘narrativa’ degli altri due ma la forza, l’energia, l’intensità che si sprigiona in questo Night Wolves evoca la forza del branco. Un branco di uomini o lupi? Saranno sul palco Andrea Rizzo, Alice Carrino, Jessica D’Angelo, Giuseppe Morello e Roberta Piazza.

Visioni di Danza 2022 gode del sostegno del Ministero della Cultura, Regione Veneto ed Arco Danza del sostegno produttivo del Comune di Vicenza nell’ambito del progetto ‘Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte’.

LA COMPAGNIA

La Compagnia Naturalis Labor, nata nel 1988, svolge un continuativo lavoro di ricerca sulla danza contemporanea, sul tango e sui nuovi linguaggi delle arti performative. Progetta e realizza spettacoli ed eventi unici avvalendosi di collaborazioni con realtà nazionali ed europee.

I suoi spettacoli sono stati prodotti ed hanno debuttato in teatri, festival e rassegne in Italia e all’estero (Francia, Scozia, Austria, Germania, Svizzera, Romania, Turchia, Grecia). È riconosciuta e sostenuta da Ministero dei Beni e Attività Culturali, Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza e Arco Danza. Promuove rassegne e festival tra cui Visioni di danza, Forti in Scena e Danza a Comacchio.

INGRESSO ED INFORMAZIONI

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Informazioni e prenotazioni sul sito ufficiale www.amalofestival.it o al Comune di Malo c/o Ufficio Cultura (via Cardinal De Lai 61 – tel. 0445 585293)

L’accesso agli spettacoli è consentito a partire da 45 minuti prima dell’orario di inizio.

Il programma può subire variazioni per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione.

In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato.

Malo, 23 luglio 2022

