Allo studente Federico Naidi il Myllennium Award 2022

Per la categoria MyJob – riservato alle eccellenze under 30 di tutta Italia

Con il suo curriculum scolastico e professionale ha sbaragliato gli altri concorrenti, aggiudicandosi il Myllennium Award 2022 per la categoria MyJob e una borsa di studio di 15 mila euro per frequentare il master in Risorse umane e organizzazione alla Bologna Business School.

Ad aggiudicarsi il riconoscimento, molto ambito tra gli universitari perché fornisce opportunità e sostegni concreti ai premiati, è stato Federico Naidi, 23 anni, neo laureato in ingegneria gestionale a Vicenza.

Il giovane è stato ricevuto questa mattina dal sindaco Francesco Rucco che ha voluto complimentarsi personalmente per il premio.

Il Myllennium Award della Fondazione Raffaele Barletta di Roma

, patrocinato dalla Presidenza del consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Università e della Ricerca, è rivolto a giovani under 30 con l’obiettivo di valorizzarne le eccellenze in termini di creatività e innovazione.

Nel premiare lo studente, la giuria non ha tenuto conto soltanto del percorso scolastico, ma anche delle numerose attività svolte dal giovane talento che è presidente dell’associazione universitaria JEst Junior Enterprise dell’Università di Padova e collabora come mentor di altri studenti, tenendo la MasterClass “É questione di mindset” all’Elevator Innovation Hub di Vicenza.