Al via Relazionésimo 2030

Allinaugurazione presente anche il Presidente della Regione Zaia

Luca Zaia “Relazionésimo è una nuova forma di mecenatismo”

La Kermesse prosegue sabato 16 con grandi ospiti: Il MInistro d’Incà, Stefano Zamagni, Richard Romagnoli, TLON, Paolo Benanti e Noemi

Riflettori accesi su Relazionésimo 2030, il primo Expo Summit Festival delle RELAZIONI organizzato da Beate Vivo Farm e incentrato sull’essere umano in programma fino a domenica 17 luglio alla Fiera di Vicenza (Pad.7 e 8). Un grande evento che, attraverso il linguaggio dell’arte, oltre 100 ospiti e 60 convegni e laboratori, spettacoli con grandissimi ospiti, porterà i visitatori ad accendere scintille di conoscenza grazie alle quali sperimentare in prima persona le relazioni.

Ad inaugurare la kermesse sono stati

Giorgio Panariello, testimonial ufficiale di Relazionésimo, Duccio Forzano, regista e direttore artistico della manifestazione assieme alle ideatrici Ombretta Zulian e Ketty Panni, al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, al Sindaco di Vicenza Francesco Rucco, al Presidente di ANCI Veneto Mario Conte, alla Ministra per la Disabilità Erika Stefani, Emilio Casalini, e la madrina Arianna Ciampoli.

“Relazionésimo è un’era che durerà a lungo perché siamo tutti carenti di relazioni. Relazionésimo nasce proprio per questo, per re-instaurare le relazioni tramite i canali sensoriali che noi tutti non abbiamo più utilizzato negli ultimi anni” – ha spiegato Ketty Panni, ideatrice di Relazionésimo.

A dirlo è stato il Presidente di Regione Veneto Luca Zaia. “L’impresa deve anche restituire al territorio, perché ci vuole proprio il territorio per fare impresa. Il Veneto rappresenta un substrato importante per molte idee imprenditoriali che qui prendono vita e mi auguro che molti imprenditori possano prendere spunto da questa iniziativa”.

“Quando diciamo che gli imprenditori vicentini sono eccezionali non è un caso e Relazionésimo ne è la dimostrazione. Ombretta Zulian e Ketty Panni hanno avuto questa visione ed erano talmente entusiaste quanto me l’hanno presentata che ho pensato di coinvolgere subito il Presidente di ANCI Veneto Mario Conte. Oggi le relazioni le curano anche gli amministratori locali e in un momento molto difficile per il nostro Paese i veri interlocutori dei cittadini siamo noi sindaci”- ha rimarcato il Sindaco di Vicenza Francesco Rucco.

Relazionésimo è una nuova dimensione che aiuta a comprendere come nella vita ci sono valori che vanno rispettati. “Le emozioni, la felicità e le relazioni sono valori che stiamo trascurando e gli effetti nelle nostre comunità si vedono, al di là degli aspetti economici, proprio nei rapporti umani. Noi abbiamo ereditato una comunità stressata, divisa e spaccata, di cui stiamo sperimentando gli effetti. Credo che nella vita non succeda nulla a caso e forse questo era il momento dove i Sindaci dovevano incontrare il Relazionésimo” – ha sottolineato il presidente di ANCI Veneto Mario Conte.

A tagliare il nastro è stato Giorgio Panariello

testimonial dell’evento “In un momento in cui tutto sembra allontanarci e dividerci, parlare di relazionarsi è un’idea fantastica. Un’energia nuova che ci aiuterà a ri-connetterci con gli altri e con il pianeta”.

La manifestazione prosegue nella giornata di sabato con un ricco programma che si apre con una riflessione sull’agire sociale che è chiamato a ripensarsi attorno a nuovi paradigmi capaci di rimettere al centro la relazione. Sarà proprio questo il tema centrale dell’incontro dedicato al Fraternariato (h. 10.30), concetto già entrato nella discussione grazie ad autorevoli suggestioni che spingono il variegato mondo del volontariato a evolvere la propria natura organizzativa, di missione e di visione ibridandosi sempre più dentro ai naturali contesti di vita socioeconomica e civile.

A parlarne saranno tra gli altri Stefano Zamagni, professore di Economia Politica all’Università di Bologna, Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali di Regione Veneto, Emanuele Alecci Portavoce della candidatura del Volontariato a Patrimonio dell’Umanità, la sociologa Chiara Giaccardi con le conclusioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.

Un importante appuntamento che offre l’occasione al Volontariato veneto di incontrarsi anche in una Assemblea plenaria (h.14), la prima in presenza dopo l’esplodere della pandemia, per aggiornare la propria Agenda, rilanciare l’azione nel territorio e interloquire con autorevolezza con le altre componenti sociali per una rinnovata alleanza capace di affrontare le nuove emergenze dentro una prospettiva condivisa.

A Relazionésimo non mancherà una riflessione

sulle forme di abitare generativo fondate sulle relazioni solidali eque e sostenibili capaci di integrare casa, lavoro, cura e cultura grazie alla testimonianza di Johnny Dotti, Presidente di É.one Abitarégenerativo, Juri Franzosi, direttore Generale Lombardini22, Maurizio Trabuio, Presidente Cooperativa Città Solare. Abitare Generativo significa rimettere al centro la persona, nodo di relazioni, superando la logica individualista degli appartamenti e degli alloggi.

Ne nascono luoghi dove la comunità diviene valore inestimabile per il singolo, per la famiglia, per la collettività (h. 10.30).

Il tema delle relazioni tra impresa e comunità spesso al centro del dibattito pubblico dentro la dimensione di Responsabilità sociale d’impresa troverà spazio attraverso una riflessione sulle C.Corp e sulle relazioni necessarie per innescare il cambiamento nell’alleanza tra azienda e territorio (h.10.30). Interverranno Lidia Zocche, responsabile servizio Cultura del Comune di Schio, Paolo Gubitta docente all’Università, Luca Vignaga, CEO Marzotto Lab e Marina Fornasier, presidente di Cooperativa Sociale Insieme, e Ilaria Agosti, presidente di AIDP Veneto e Friuli, racconteranno delle relazioni necessarie per innescare il cambiamento nell’alleanza tra azienda e territorio.

Si prosegue nel pomeriggio (14.30)

con una riflessione sulla genetica della felicità. La parola a Richard Romagnoli, Speaker Internazionale e autore di bestseller che dialogherà con Pier Mario Biava, Dottore dell’Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico Multimedica di Milano.

Al centro dell’incontro la riflessione su come si possono contrastare gli effetti indesiderati che alcune emozioni depotenzianti esercitano sul nostro organismo e sulla nostra psicologia. Proprio da questa domanda è nato il libro Happygenetica scritto a quattro mani dai due ospiti di Relazionésimo e che scardina alcuni falsi preconcetti per dare vita a un nuovo paradigma scientifico.

Al centro degli appuntamenti del pomeriggio (h.16), la presentazione della ricerca “Stacco Tutto: verso una felicità sostenibile”, curata dall’Istituto di ricerca Arc dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’ecosistema Generatività.it, che indaga come le nuove generazioni sembrano orientarsi sempre più verso la ricerca di un equilibrio interiore ancorato a uno stile di vita che possa garantire stabilità organizzativa ed emotiva.

A commentare i dati della ricerca sarà Sara Sampietro, assegnista di ricerca all’Università Cattolica del Sacro Cuore con un intervento di Paolo Benanti, professore presso la Pontificia Università Gregoriana e grande esperto del mondo digitale. Interverranno anche Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità della Regione Veneto, Luca Romano, AD Local Area Network, Lucio Biondaro, founder Gruppo Pleiadi e Matteo Manzardo, Presidente Gruppo Giovani Apindustria Confimi Vicenza.

Tra i tanti appuntamenti e laboratori in programma

dedicati al benessere alla cura e alla spiritualità, ci sono temi che richiedono una relazione più profonda. È il caso della malattia con cui l’essere umano deve imparare a convivere ed entrare in relazione. Grazie alla collaborazione con l’associazione Amici del Quinto Piano di Vicenza, la psiconcologa Paola Onestini racconterà la sua esperienza nell’accompagnare i pazienti oncologici nell’affrontare la relazione con la malattia e con loro stessi.

Il Primario Oncologo Giuseppe Aprile affronterà il delicato tema della relazione tra medico e paziente nel comunicare una diagnosi spesso complicata da affrontare. Alessandro Giurelli, chinesiologo ed esperto in attività motoria preventiva parlerà di come l’esercizio fisico, potente farmaco naturale, può essere utile a scopo preventivo e nel percorso di cura per il paziente oncologico (h.16.30).

E ancora al duo filosofico TLON

il compito di parlare di come il modo di relazionarci con le persone sia cambiato drasticamente e di analizzare il ruolo della tecnologia come alleata per lavorare assieme come comunità (h.18.45). La giornata di incontri di sabato si conclude con una riflessione profonda sulla spiritualità (h.21) alla quale prenderanno parte Padre Enzo Fortunato, francescano scrittore e giornalista, Padre Carlo Maria Rossatto – Priore e Redattore del Santuario Santa Maria di Monte Berico, Renato Mazzonetto – Docente al Master di Mindfulness dell’Università di Pisa, Ombretta Zulian, Co-founder Beate Vivo Farm guidati dal moderatore Leopoldo Sandonà, Docente stabile di Filosofia e Direttore presso l’Istituto Superiore di Scienze religiose di Vicenza.

Sarà un viaggio nella musica a far comprendere come le sette note siano un potente veicolo relazionale con lo spettacolo serale di Relazionésimo (21.30). Questo viaggio sarà condotto dal giornalista e critico musicale Ernesto Assante accompagnato dalla carica energetica della Mark Hanna Band e con super ospite Noemi.

Una performance che spazia dalle parole alla musica, per scoprire come la musica è in grado di metterci in relazione. “Ci piace pensare alle relazioni che la musica sa accendere. Quelle fra artisti e pubblico, in primis. La musica è un linguaggio universale, mette in moto frequenze, aggrega persone, fa viaggiare suoni e parole ovunque. La musica racconta la vita, le emozioni, l’amore, i rapporti tra le persone, l’ambiente che ci circonda” ci dicono gli artisti protagonisti di questa speciale serata.

Nella giornata di sabato

il pubblico potrà anche partecipare a alcune presentazioni dei libri e incontri a tu per tu con l’autore tra cui quella con Chiara Nogarotto, Johnny Dotti sul libro Generare luoghi di Vita – Nuove forme dell’abitare (h.18,30), quella con Oscar di Montigny (h.21) che parlerà del suo volume 6×2. Sei brevi lezioni da due maestri del marketing e infine Noi e gli altri di Renato Giaretta (h.21).

Il pubblico di Relazionésimo 2030 potrà accedere anche a scintille di conoscenza grazie alle quali sperimentare in prima persona le relazioni attraverso un ricco programma di laboratori e workshop tra cui si segnalano i laboratori di cucina stellata con i grandi maestri: Roberto Carcangiu, Luca Montersino, Francesco Palmieri e la nutrizionista Emiliana Giusti.

Relazionésimo 2030 prosegue anche Domenica 17.

Il programma dettagliato e aggiornato è disponibile su: https://relazionesimo2030.com/programma/

Relazionésimo 2030 gode del Patrocinio di Regione del Veneto, della Provincia di Vicenza, del Comune di Vicenza, di UnionCamere del Veneto, della Camera di Commercio di Vicenza, di Vicenza Città Universitaria e di RAI Teche. Hanno aderito alla manifestazione: Apindustria Confimi Vicenza, Confartigianato Vicenza, Federmanager Vicenza, Centro Servizi di Volontariato di Vicenza, Communia Rete per i Beni Comuni.

Relazionésimo 2030 – 15-17 Luglio Fiera di Vicenza

Apertura al pubblico: 10 – 23

Scopri il programma definitivo: relazionesimo2030.com/programma/

TICKET: relazionesimo2030.com/biglietti-expo/