Agenti in soccorso di una anziana signora

Cade a terra e non riesce ad alzarsi – Salvata dalla Polizia

Nel pomeriggio di ieri gli Agenti della Squadra “Volanti” sono stati ancora una volta protagonisti di un episodio simile a quello di qualche giorno fa, in quanto chiamati ad intervenire in Strada del Tormeno a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta alla Centrale Operativa della Questura da parte di un’anziana signora, sola ed in gravi difficoltà, caduta a terra e rimasta bloccata all’interno del suo appartamento.

Gli Agenti, giunti sul luogo dell’intervento in pochi minuti, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, allertati dalla stessa Centrale Operativa, riuscivano ad individuare ed accedere all’appartamento della Signora forzando la porta d’ingresso.

Una volta entrati all’interno dell’abitazione notavano l’anziana – una signora vicentina di 95 anni – riversa al suolo e con una ferita alla testa dovuta alla caduta.

Resisi subito conto della situazione, i Poliziotti prestavano il primo soccorso alla Signora, che rimaneva cosciente, aiutandola a rialzarsi e facendola distendere sul letto.

Quindi, facevano intervenire immediatamente i Sanitari del 118 SUEM, i quali, dopo essersi resi conto delle condizioni di salute della anziana signora, decidevano di trasportarla d’urgenza al Pronto Soccorso.

Dopo aver avvisato dell’accaduto e fatto rientrare a casa il figlio della Signora, gli Agenti riprendevano il loro normale servizio di pattugliamento cittadino.

“Ancora una volta il pronto intervento degli Agenti della Polizia di Stato è stato risolutivo nel prestare soccorso ad una anziana signora che, sola in casa e non sapendo a chi rivolgersi, ha richiesto il nostro aiuto – ha evidenziato il Questore di Vicenza Paolo Sartori –

Il ruolo di Polizia di Prossimità che quotidianamente svolgiamo è di fondamentale importanza per far sentire la vicinanza delle Istituzioni a chi ha bisogno di aiuto”.

Questura di Vicenza

Comunicato Stampa del 15 luglio 2022