A4 Holding SpA: tangenziale Est Verona

Viabilità modificata alla rotonda Rosella in tangenziale Est di Verona

Chiusa la corsia esterna preferenziale della rotatoria dall’8 luglio 2022

Nell’ambito delle lavorazioni avviate dal Consorzio Iricav Due per la realizzazione del Lotto Verona-Vicenza della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia sono state programmate lavorazioni che comporteranno la modifica della viabilità alla rotonda “Rosella” della Tangenziale Est di Verona per il traffico proveniente da Montorio/Verona e diretto in autostrada A4 (chiusura della corsia esterna preferenziale della rotatoria) a partire dall’8 luglio 2022.

Si invia in allegato l’immagine che illustra nel dettaglio la modifica alla viabilità della zona interessata.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

Fonte www.a4holding.it