A4 Holding SpA: lavori in A4-A31-aggiornamento

Vari interventi nelle sedi A4 e A31

LAVORI IN A31 TRA S. MARGHERITA D’ADIGE E PIACENZA D’ADIGE

In carreggiata sud dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di giovedì 28 luglio 2022

In carreggiata nord dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di venerdì 29 luglio 2022

Per lavorazioni di ispezione del Ponte Adige con bay-bridge lungo l’autostrada A31 Valdastico, tra i caselli di S. Margherita D’Adige e Piacenza D’Adige (dal km. 8+500 al Km 6+0400), in carreggiata Sud (direzione Rovigo) si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di giovedì 28 luglio 2022, e in carreggiata Nord (direzione Vicenza) si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di venerdì 29 luglio 2022.

LAVORI IN A31 TRA DUEVILLE E VICENZA NORD

In carreggiata sud nella notte di mercoledì 27 luglio 2022

Per lavorazioni di rifacimento pavimentazione lungo l’autostrada A31 Valdastico, tra i caselli di Dueville e Vicenza Nord (dal km. 69+500 al Km 69+400), in carreggiata Sud (direzione Rovigo) si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21.00 di mercoledì 27 luglio alle ore 6.00 di giovedì 28 luglio 2022.

CHIUSO LO SVINCOLO DI USCITA DA MILANO DEL CASELLO DI VERONA EST

Nelle notti di lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 luglio 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavori di riqualificazione barriere di sicurezza, verrà chiuso lo svincolo di uscita per il traffico proveniente da Milano del casello di Verona Est, nelle notti di lunedì 25 luglio, martedì 26 e mercoledì 27 luglio 2022 dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A4 TRA VERONA EST E VERONA SUD

In direzione Milano nelle notti del 25, 26, 27 e 28 luglio 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavori di riparazione giunti del ponte sul canale Giuliari Milani (Km 282+300) in carreggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle notti di lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 luglio 2022 dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A4 TRA PADOVA EST E PADOVA OVEST

In carreggiata ovest nella notte di giovedì 28 luglio 2022

Per lavorazioni di rifacimento pavimentazione in A4 Brescia – Padova, tra i caselli di Padova Est e Padova Ovest (dal km. 358+340 al km. 358+240), in carreggiata Ovest (direzione Milano) si viaggerà su due corsie di marcia di cui una a larghezza ridotta dalle ore 21.00 di giovedì 28 luglio alle ore 6.00 di venerdì 29 luglio 2022.

CHIUSO LO SVINCOLO DI INGRESSO PER MILANO DEL CASELLO DI VERONA SUD

Nelle notti del 25 e 26 luglio 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavori di riqualificazione barriere di sicurezza, verrà chiuso lo svincolo di ingresso per i viaggiatori diretti a Milano del casello di Verona Sud, dalle ore 22.00 di lunedì 25 fino alle ore 6.00 di martedì 26 luglio 2022 e dalle ore 22.00 di martedì 26 fino alle ore 6.00 di mercoledì 27 luglio 2022.

Fonte www.a4holding.it