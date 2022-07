A Vicenza apre lo Sportello Informativo For.Te.

Esac Formazione, la struttura specializzata nell’aggiornamento professionale della Confcommercio berica, ha inaugurato nei giorni scorsi il nuovo “Sportello Informativo For.Te.” una delle sette strutture provinciali attivate in regione su iniziativa di Confcommercio Veneto.

Lo “sportello”, al quale tutte le imprese e i lavoratori possono accedere in forma totalmente gratuita, è nato per diffondere le numerose opportunità offerte dal più importante tra i Fondi interprofessionali per la formazione continua del Terziario (ma non solo): scelto da più di 130.000 aziende aderenti, oltre 1.300.000 lavoratori dipendenti per potenziare le competenze, innovare e consolidare la propria posizione sul mercato, valorizzando le risorse umane attraverso la formazione e l’aggiornamento.

Il Fondo For.Te. è espressione di Confcommercio Imprese per l’Italia, che ne è socio fondatore, e mette a disposizione, attraverso Avvisi periodici, risorse per il finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali. L’adesione a For.Te. è gratuita e dà la possibilità di reinvestire parte dei contributi, versati obbligatoriamente dall’impresa, in azioni formative gratuite per i lavoratori.

Lo Sportello Informativo For.Te. presente presso il Centro Formazione Esac (via Piazzon 40, a Creazzo) mette a disposizione un team di esperti per illustrare gli Avvisi del Fondo, le modalità di accesso e di utilizzo dei contributi e intraprendere l’analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori.

In particolare, gli ultimi Avvisi mirati alle imprese del Commercio, Turismo, Servizi e di tutti gli altri settori consentono di ottenere formazione finanziata al 100% in caso di percorsi interaziendali o aziendali, oltre che consulenze personalizzate per singoli lavoratori in forma di coaching o training on the job. Tra i temi che possono caratterizzare i corsi, la cultura manageriale della sostenibilità, la digitalizzazione, le certificazioni volontarie e i corsi obbligatori per la sicurezza. È inoltre disponibile il “Catalogo Voucher”, grazie al quale le aziende aderenti al Fondo che contano un massimo di 50 dipendenti potranno accedere, senza alcun costo ed in modo immediato, a percorsi formativi proposti da Esac Formazione per uno o più dipendenti.

Per qualsiasi informazione ci si può dunque ora rivolgere allo Sportello Informativo For.Te. di Vicenza, attivo dal lunedì al venerdì con orario 8.00-18.00, tel. 0444 964300, www.esacformazione.it.