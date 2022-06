CAMPIONI D’EUROPA!

Nello scorso fine settimana si sono svolti a Bottrop, in Germania, i campionati europei di Cheerleading che hanno visto trionfare le compagini della società Gym&Cheer, che gestisce anche una palestra a Tezze Sul Brenta.

I Wildcats Superior, la Prima Squadra, hanno ottenuto la medaglia di bronzo nella categoria senior, mentre i Wildcats Future, la Juniores, guidati dall’allenatore Ruben Squicciarini, hanno ottenuto la medaglia d’oro per la seconda volta consecutiva, dopo l’edizione del 2019, consacrandoli sul tetto d’Europa.

“Siamo felicissimi ed orgogliosi -commenta il Dirigente della Gym&Cheer Donato Zanolo che li ha accompagnati- che i nostri ragazzi abbiano ottenuto un risultato così ragguardevole.

Qualche anno fa le squadre italiane avrebbero gareggiato per essere della partita, ora invece riconfermiamo di essere tra le società più forti del continente”.

Per questi campionati europei sono state convocate le atlete tedarote della squadra Gym&Cheer Titanium Ester Bordignon, residente a Cassola e Arianna Volpato, già reduce della precedente convocazione per i Mondiali di Orlando dello scorso mese, di Camisano Vicentino.

Ad accompagnarle l’allenatrice Federica Griggio.

“La Valsesia ed il vicentino sono stati portati sul tetto d’Europa -commenta il Dirigente societario Carlo Stragiotti, anch’egli in terra teutonica come accompagnatore- grazie ai nostri bravissimi atleti che hanno portato a casa importantissimi risultati.

Dobbiamo essere tutti orgogliosi di loro, perché sono per il territorio una splendida bandiera”.

Gli atleti che compongono le fila dei Wildcats Future campioni d’Europa sono:

ALLEGRANZINI REBECCA di Serravalle Sesia (VC);

AMATO GRETA di Grignasco (NO);

ANTONIOLI CLARISSA di Borgomanero (NO);

ANTONIOLI ELEONORA di Borgomanero (NO);

BELLINI GAIA di Revislate (NO);

BONASSI LETIZIA di Ghemme (NO);

BORDIGNON ESTER di Cassola (VI);

CARPANI MARTINA di Varallo (VC);

CREPALDI SOFIA di Romagnano Sesia (NO);

CILLONI AURORA Briga (NO);

FOCHI NEARCO di Revislate (NO);

IURASCU ALEXANDRA di Grignasco (NO);

LUINI FEDERICO di Varallo (VC);

NAPOLI CECILIA di Rovasenda (VC);

SCHEPIS VERONICA di Varallo (VC);

VOLPATO ARIANNA di Camisano Vicentino (VI);

L’esperienza si è conclusa ieri, lunedì 6 giugno, con il conseguimento di altre due medaglie per le Wildcats Ladies, la terza compagine societaria in trasferta ed impegnata nella disciplina del Cheerdance.

Hanno infatti ottenuto l’oro nella categoria Junior Jazz ed il bronzo nella categoria Junior Freestyle Pom.

Gli atleti sono stati allenati da Eleonora Carazzai ed Artur Steffe, sloveno in forze tra le fila della sua nazionale e protagonista dell’edizione 2018 di Amici di Maria De Filippi.

“Sono certa -conclude il responsabile tecnico ed ex campionessa di Ginnastica Artistica e Cheerleading Silvia Zanolo- che questi riconoscimenti daranno nuovi stimoli ai nostri ragazzi per migliorare ancora.

Ci sono molti sacrifici alle spalle di questi risultati, e loro li hanno affrontati con grande maturità nonostante la loro giovane età. La squadra dei Titanium di Tezze Sul Brenta sta crescendo velocemente, e presto ci saranno altre occasioni per poter dare sfoggio dei loro progressi”.