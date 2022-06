Villaverla: entra in casa e ruba la moto

VILLAVERLA:

LADRO SI INTRUFOLA IN UNA CASA E RUBA UNA MOTO. SUBITO ARRESTATO

Topo d’appartamento e ladro di moto,

dopo la segnalazione di un cittadino è stato arrestato nel primo pomeriggio di lunedì a seguito della tempestiva chiamata di soccorso giunta al numero unico di emergenza 112 da parte di un residente.

Residente che si era insospettito notando un individuo a petto nudo e che in modo guardingo spingeva a mano uno scooter uscendo da una corte.

Il bravo cittadino

ha subito allertato i Carabinieri di Thiene ed ha permesso così di far arrestare quello che poi si è rivelato l’autore del furto in abitazione.

Erano le 14:30 di lunedì scorso

, quando la tranquillità pomeridiana di un residente era turbata dalla vista di un soggetto che transitava sulla pubblica via Zanella di Villaverla, a dorso nudo e con barba trasandata, intento a spingere uno scooter come se non volesse far rumori col motore acceso.

Così, l’abitante della zona ha subito allertato la centrale operativa del 112 di Thiene dando una precisa descrizione del soggetto permettendo all’equipaggio di turno della radiomobile di giungere immediatamente sul posto.

In questo modo i militari

hanno così potuto sorprendere il malfattore mentre era intento a spingere lo scooter Piaggio NRG di colore nero.

Il motorino, dagli accertamenti immediati eseguiti tramite la centrale operativa, non risultava ancora oggetto di furto perché era stato appena trafugato da un ricovero attrezzi di un’abitazione, distante circa duecento metri dal luogo dove il ladro veniva fermato.

I carabinieri

quindi si sono recati presso l’abitazione, dove i proprietari, stupefatti dell’accaduto perché non si erano accorti di nulla.

Hanno così scoperto che il ladro,

già noto ai militari per i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, si era introdotto furtivamente nel cortile e dopo aver raggiunto l’annessa stalla aveva asportato lo scooter allontanandosi poi sulla pubblica via.

A questo punto

i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, hanno avviato le formalità di rito e, dopo aver notiziato il magistrato di turno della procura berica hanno dichiarato C.M.S., trentasettenne nomade s.f.d., in stato di arresto per furto in abitazione tenendolo in custodia nelle camere di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel tardo pomeriggio del 7 giugno,

dopo la celebrazione della direttissima preceduta dalla convalida del suo arresto, il giovane, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in Villaverla dove domicilia con i suoi congiunti nella roulotte mobile parcata in via Cà Magre.

Si precisa che l’arresto

è un provvedimento adottato d’iniziativa da parte del citato Reparto procedente e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alle vicende sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

LEGIONE CARABINIERI “VENETO”

Compagnia di Thiene