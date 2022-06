Vicenza: viale della Scienza, conclusi in metà tempo i lavori di asfaltatura

Si sono conclusi in cinque notti, anziché dieci, i lavori di asfaltatura di viale della Scienza.

L’assessore Mattia Ierardi

“Abbiamo portato a termine in metà tempo rispetto a quello previsto un intervento molto importante per la viabilità della zona industriale – sottolinea l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi – eseguendo il risanamento totale del manto stradale. Si tratta di un primo passo verso la riqualificazione completa di viale della Scienza che sarà prossimamente interessato da altri lavori grazie ai fondi Pnrr per la rigenerazione urbana. L’obiettivo è realizzare un vero e proprio “asse verde” con piste ciclabili e marciapiedi e la messa a dimora di alberature”.

L’intervento, del valore complessivo di 305 mila euro, ha interessato un tratto di circa 550 metri della semi carreggiata sud in direzione Vicenza, a partire dal confine con Altavilla Vicentina fino all’incrocio con via del Commercio.

I lavori, eseguiti dalle 21 alle 6 per non impattare su uno dei principali assi viari cittadini, hanno interessato anche gli strati di fondazione con alcune bonifiche nei punti più ammalorati e hanno visto la posa di una speciale membrana per aumentare la capacità portante e la resa della nuova pavimentazione.

Grazie al finanziamento assegnato al Comune di Vicenza nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per 30 progetti di rigenerazione urbana, del valore complessivo di 19.750.000 euro, in viale della Scienza verranno attuati interventi per il miglioramento del tessuto ambientale e la mitigazione delle aree di calore.

Con un finanziamento di 950 mila euro è prevista la trasformazione totale della strada in corridoio verde con la realizzazione di piste ciclabili, marciapiedi, alberature e nuove tecnologie naturali per la raccolta delle acque piovane.

Il progetto si va ad aggiungere a quello che riguarda viale della Tecnica, già finanziato con 542 mila euro dal Ministero dell’ambiente, nell’ambito di un intervento complessivo che riguarda la zona industriale di Vicenza.