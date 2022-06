Vicenza, V-Reti: lavori ai sottoservizi in zona Duomo

Nei mesi di luglio ed agosto V-Reti, società del Gruppo Agsm Aim,

sarà impegnata in una serie di interventi di manutenzione e sostituzione dei sottoservizi di gas metano, acqua energia elettrica e telecomunicazioni in centro storico per migliorare qualità del servizio e sicurezza dei cittadini.

Gli interventi comporteranno temporanee chiusure alla circolazione e restringimenti in zona a traffico limitato.

In relazione allo stato di avanzamento del cantiere, sono previsti la chiusura temporanea di contra’ Piazza del Castello.

Da stradella del Duomo a stradella Loschi, e di contra’ Lampertico, da stradella Loschi a piazzetta del Duomo.

In programma,

anche restringimenti temporanei della sede stradale di contra’ Vescovado, all’incrocio con piazzetta del Duomo, di corso Palladio, all’incrocio con stradella Loschi, e di piazzetta del Duomo.