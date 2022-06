Vicenza: riqualifica del campo da bocce in via Fratelli Bandiera

Campo da bocce in via Fratelli Bandiera riqualificato dagli assegnatari degli orti urbani.

Non solo attività nell’orto, ma anche momenti di socializzazione nel campo da bocce che fa parte dell’area comunale di via Fratelli Bandiera.

Da questa consuetudine è nata la decisione degli assegnatari degli orti di via Fratelli Bandiera e della vicina via Adige di riqualificare l’area di gioco.

Oltre che rifare la segnaletica d’ingresso e sistemare le casette in legno per il deposito degli attrezzi.

Per eseguire i lavori i volontari, riuniti nell’associazione Anteas Orti urbani aps, hanno potuto contare sul contributo economico della Federazione Pensionati Cisl di Vicenza.

L’assessore Tosetto

All’inaugurazione del campo da bocce riqualificato ha preso parte l’assessore alla partecipazione Matteo Tosetto che dichiara: “L’esperienza pluridecennale degli orti urbani rappresenta un modello di partecipazione tra i più longevi e riusciti in città.

Attorno alle realtà di via Fratelli Bandiera e via Adige, in particolare, ruotano almeno cento persone che si sono impegnate a coltivare l’appezzamento loro assegnato, ma hanno saputo fare comunità e impegnarsi nella cura di un bene comune”.

Un pò di Storia di Anteas Orti Urbani:

Il Coordinamento Provinciale ANTEAS Vicenza (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà), nasce nel 2001 come Associazione di Volontariato.

Attiva nel territorio provinciale, promuove e coordina le piccole realtà locali, con le quali condivide fini e ideali.

Fungendo da punto di unione tra le associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale.

L’Associazione è impegnata in una vasta gamma di attività, eterogenee grazie alla diversità delle sue associate: