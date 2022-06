Vicenza: partiti i lavori di illuminazione delle Cattane

Assessore Ierardi: “Prosegue il piano per la riqualificazione dei punti luce della città dal valore di 350 mila euro”.

Nel quartiere delle Cattane sono partiti i lavori di sostituzione dell’illuminazione pubblica.

Riguardano via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Emanuele Filiberto di Savoia e via Perrucchetti.

L’intervento

fa parte del progetto di riqualificazione dei punti luce, dal valore complessivo di 350 mila euro.

Ed ha già interessato la ciclabile tra strada Beregane e via Rolle e che toccherà tra luglio e settembre diverse vie di quartiere e di scorrimento.

“Prosegue il programma di lavori che riguarda l’intera città – spiega l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. per la costruzione di nuovi impianti di illuminazione pubblica e per il miglioramento dell’efficienza energetica di quelli presenti.

Diamo risposta così alle segnalazioni più urgenti dei cittadini con interventi nei punti maggiormente critici”.

I lavori nel quartiere Cattane prevedono lo scavo e la posa di circa 850 metri di nuovo cavidotto e linee elettriche, nonché l’installazione di nuovi pali e apparecchi a led.

L’intervento durerà 40 giorni.

In successione il cantiere si sposterà in via Brigata Liguria, viale Rodolfi, strada Padana verso Padova, via Ruspoli, via Simonetti e via Parisotto.