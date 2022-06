Vicenza: mercatino del libro usato in Biblioteca Bertoliana

Apre martedì 21 giugno in Biblioteca Bertoliana, a Palazzo Cordellina in contra’ Riale 13, il mercatino di libri usati a prezzi scontati.

Al piano terra del palazzo, suddivisi per materia e ad un prezzo simbolico, si potranno acquistare volumi sia nuovi che usati provenienti da donazioni o dallo scarto inventariale.

Ci saranno titoli di narrativa corrente, saggistica, manualistica e divulgazione su vari argomenti: storia, religione, letteratura, cinema, filosofia, classici della letteratura, enciclopedie ed alcuni dizionari.

Ma soprattutto numerosi volumi di argomento vicentino di cui una buona parte fuori catalogo.

Ogni settimana si procederà alla sostituzione degli esemplari venduti con nuovi titoli.

La maggior parte dei volumi saranno acquistabili con un’offerta libera a partire da 1 euro.

I restanti saranno contrassegnati da un’etichetta di colore diverso a seconda del prezzo corrispondente: azzurro 5 euro, bianco superiore a 5 euro.

L’iniziativa permette alla biblioteca di realizzare un utile da reinvestire.

Il ricavato della vendita sarà infatti destinato all’acquisto di nuovi documenti da mettere a disposizione degli utenti della Biblioteca Bertoliana.

Il mercatino sarà aperto dal martedì alla domenica dal 21 giugno al 17 luglio (chiuso lunedì) con i seguenti orari:

da martedì a venerdì dalle 15.30 alle 18.30,

sabato e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.30.

Negli stessi orari e fino al 17 luglio è visitabile nell’androne del palazzo la mostra “e.mò.ti.con/ illustra l’emozione” dedicata al ruolo dell’uomo come custode del pianeta.

Ideazione e sostegno:

Ideata da La Piccionaia, per il Comune di Vicenza, con Biblioteca Civica Bertoliana, il sostegno di Agsm Aim, Camera di Commercio di Vicenza in partnership con Associazione Illustri, Studio Mama, Tipografia Unione, Panda Print.

La mostra, arrivata alla sua quarta edizione, indaga il mondo dell’illustrazione per esplorare la bellezza dell’essere umano nell’espressione delle sue emozioni, mettendo in dialogo arte visiva e teatro e, al tempo stesso, valorizzando i talenti emergenti, con un’attenzione particolare per le nuove generazioni, sia di artisti che di spettatori.

Un’iniziativa che, negli anni, ha visto crescere l’interesse di molti giovani illustratori da tutto il mondo, sviluppando una rete internazionale di nuovi artisti, in dialogo tra loro attraverso gli strumenti dell’immagine e che è diventata uno strumento prezioso anche per la Bertoliana, che ha sposato il progetto e contribuito a farlo crescere.

Per informazioni:

consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it