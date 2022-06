Vicenza: lavori in stradella dei Stalli

Da lunedì 4 luglio prenderanno il via lungo stradella dei Stalli significativi lavori di manutenzione alla rete del gas e delle telecomunicazioni che richiedono la chiusura della strada alla circolazione.

V-Reti, la società di distribuzione di gas ed energia elettrica del Gruppo Agsm Aim, sarà infatti impegnata nella sostituzione della vecchia tubazione del gas.

Intervento indispensabile e improcrastinabile per la sicurezza dei cittadini, e nella posa della nuova fibra ottica.

Le opere di manutenzione avranno una durata complessiva di circa 10 settimane, con termine previsto per mercoledì 7 settembre.

Per mitigare i disagi provocati dai lavori, per i quali è prevista la chiusura della strada alla circolazione, il Comune di Vicenza e Agsm Aim hanno deciso di mettere gratuitamente a disposizione dei residenti e commercianti che non possono accedere ai garage e alle abituali zone di sosta il vicino parcheggio Fogazzaro.

L’assessore Ierardi

“Ci rendiamo conto – dichiara l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi – dei disagi arrecati e per questo abbiamo atteso la chiusura della scuola materna per dare il via al cantiere.

Mettiamo inoltre a disposizione gratuita di residenti e commercianti il parcheggio Fogazzaro.

Tuttavia, quello sulla rete del gas di stradella dei Stalli è un lavoro che va assolutamente fatto, perché indispensabile per la sicurezza dei cittadini.

Con l’occasione, inoltre, V-Reti poserà la nuova fibra ottica e, al termine, rifarà completamente la pavimentazione”.

Il presidente di V-Reti Carlotto

“Al centro delle attività di V-Reti vi è particolare attenzione non solo alla manutenzione continua dei servizi offerti, ma anche alla qualità della vita dei cittadini.

Per questo motivo, abbiamo ritenuto corretto offrire con la possibilità di parcheggiare al Fogazzaro.

Una soluzione concreta ai possibili disagi causati dall’avvio dei lavori” – aggiunge Michele Carlotto, presidente di V-Reti.

Modulo per chiedere le tessere

Nei giorni scorsi i residenti e commercianti interessati hanno ricevuto da V-Reti il modulo per chiedere le tessere gratuite per parcheggiare al Fogazzaro.

Il modulo va compilato e consegnato agli uffici di V-Reti in contra’ Mure Carmini 12 (tel. 0444 394891) o via e-mail (ingegneria@pec.v-reti.it).

Le tessere vanno ritirate a partire da lunedì 4 luglio al parcheggio Verdi, presidiato 24 ore su 24.