Vicenza: asfaltatura strade

Viale San Lazzaro, da lunedì 4 luglio al via i lavori di asfaltatura

Vicesindaco Celebron: “A completamento dell’importante opera di riqualificazione dell’asse principale di accesso a ovest della città”

Prenderanno il via lunedì 4 luglio i lavori di asfaltatura di viale San Lazzaro, a completamento dell’importante opera di riqualificazione del principale asse viario di accesso alla città.

L’intervento riguarda la corsia di marcia verso Verona, dalla rotatoria di viale Crispi fino alla rotatoria con via Fermi.

La durata del cantiere sarà di una settimana, salvo imprevisti.

“Completiamo l’intervento di riqualificazione di viale San Lazzaro, dopo il cantiere che lo scorso anno ha visto l’introduzione del cordolo centrale – dichiara il vicesindaco con delega alla Mobilità e trasporti Matteo Celebron -.

Dopo il periodo di assestamento degli scavi, necessari ad interrare le linee elettriche, si procede ora all’asfaltatura completa delle corsie nord.

Si è valutato di intervenire solo sull’intero sviluppo in direzione Verona in quanto le corsie di marcia verso il centro città sono in condizioni più che buone e, nei prossimi anni, dovranno comunque essere interessate da scavi per la sostituzione della rete del gas.

Abbiamo atteso di entrare nel periodo estivo

per garantire minori impatti sulla circolazione, fortemente ridotta in questo periodo”.

L’intervento prevede il restringimento della sede carrabile per fasi, mantenendo comunque la circolazione dei veicoli.

Saranno possibili rallentamenti e le fermate del trasporto pubblico locale saranno fruibili in base all’andamento del cantiere.

Anche le isole ecologiche verranno gestite ed eventualmente spostate in base all’andamento del cantiere. Al termine dell’asfaltatura, nelle successive due settimane, verrà inoltre ripristinata tutta la segnaletica orizzontale.

“Il cantiere – conclude il vicesindaco Matteo Celebron – si svilupperà in orario diurno.

Abbiamo valutato di non intervenire nelle ore notturne soprattutto per non arrecare disturbo ai tanti residenti che affacciano lungo il viale, nelle notti più calde dell’anno; siamo comunque nelle settimane con minore presenza di traffico.

Chiediamo a tutti un po’ di pazienza”.

Il cantiere è a cura del servizio Mobilità, trasporti e lavori pubblici del Comune di Vicenza.