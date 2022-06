Un Patto per la lettura per la città di Bassano del Grappa

Diffondere l’abitudine alla lettura come strumento per la crescita individuale e sostenere i progetti locali di promozione della lettura.

Sono solo alcune delle finalità che il Comune di Bassano del Grappa si prefigge di raggiungere attraverso il Patto locale per la lettura.

Bassano del Grappa ha infatti adottato, attraverso una recente delibera della Giunta Comunale, il Patto per la lettura.

U documento nato per promuovere la lettura come diritto fondamentale di tutti i cittadini e come strumento insostituibile di accesso alla conoscenza e di crescita personale e collettiva per poter esercitare una cittadinanza piena e responsabile.

Il Patto si configura come una alleanza che coinvolge tutti i soggetti della filiera del libro operanti in Città.

Ed ha anche lo scopo di creare una rete cittadina di collaborazione permanente che si impegni per ideare e sostenere progetti condivisi.

I quali rendano la lettura un’abitudine sociale diffusa e un fattore di promozione del benessere individuale e sociale.

Gli assessori Cabion e Scotton

“Una recente ricerca dell’Osservatorio di impresa cultura Italia-Confcommercio in collaborazione con Swg ha messo nero su bianco il crollo dei consumi culturali negli ultimi anni a causa della pandemia – dichiarano gli assessori alla cultura e alla pubblica istruzione, Giovannella Cabion e Mariano Scotton, promotori dell’iniziativa assieme alla Biblioteca civica – eppure la lettura è uno dei pochi settori che continua non solo a tenere, ma a crescere. Questo Patto è una straordinaria occasione per tutti coloro che hanno a cuore la lettura e vogliono promuoverne la diffusione in tutti gli ambiti, dalla scuola all’associazionismo, alla programmazione di eventi e attività che ruotino attorno a questi temi”.

Il Sindaco Elena Pavan

“Con questo atto – aggiunge il Sindaco Elena Pavan – aperto alla partecipazione di tutti i soggetti interessati alla promozione della lettura, vogliamo dare vita ad una grande alleanza cittadina per realizzare pratiche condivise di promozione della lettura”.

Prevista anche la nascita di un Tavolo di coordinamento affidato alla Biblioteca civica, con finalità di progettazione, aggiornamento e monitoraggio a cui sono invitati a partecipare tutti i soggetti firmatari. L’adesione al Patto per la lettura è aperta a istituzioni culturali, soggetti pubblici e privati, associazioni, biblioteche, librerie, case editrici, scuole, fondazioni e tutti i soggetti operanti nella filiera del libro.

“Il Patto per la lettura – precisa il direttore della Biblioteca, Stefano Pagliantini – è anche una delle tappe necessarie per consolidare la qualifica di “Città che legge” che Bassano del Grappa ha ottenuto fin dal 2017. Il titolo è stato conferito dal Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI, per promuovere e valorizzare quelle amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura”.

Per aderire al Patto necessario compilare lo specifico modulo firmato dal legale rappresentante e inviarlo a biblioteca@comune.bassano.vi.it

Tutte le informazioni (Avviso, Patto, Modulo di adesione) sono disponibili nel sito Internet del Comune di Bassano del Grappa al link https://bit.ly/3A94u0b

Per ulteriori dettagli è possibile contattare la Biblioteca civica al tel. 0424 519920.